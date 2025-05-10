Valeria Cannavó presentó su traje típico en Miss Mundo 2025

La mañana de este sábado 10 de mayo se llevó a cabo en Telangana, India, la ceremonia de apertura del Miss Mundo 2025. Las candidatas desfilaron con sus trajes típicos, entre ellas la venezolana Valeria Cannavó, quien ha llevado una bonita y elegante creación de Carlos Hernández.

La ceremonia dio inicio con bailes tradicionales de la India, para que luego las delegadas del continente de América comenzaran el desfile sonriente y con impecables creaciones. La modelo y diseñadora de moda, fue la última en desfilar con el traje de mucho vuelo inspirado en la orquídea, un símbolo de belleza y elegancia, que han llevado en varias ocasiones reinas criollas a certámenes internacionales.

Cannavó se movió de un lado para otro de manera sutil y elegante, dando una vuelta para abrir con fuerza un abanico, emulando a esas mujeres distinguidas de épocas pasadas llamadas Damas Antañonas, que son parte del patrimonio cultural de nuestro país.

“Inspirado en la orquídea, nuestra flor nacional, este diseño de Carlos Hernández celebra la delicadeza, elegancia y fuerza que caracterizan la identidad venezolana, transformándose en una pieza que emociona y honra lo que somos. El vestido honra nuestras raíces con belleza y emoción en cada detalle”, ha escrito la organización Miss Venezuela en Instagram.

