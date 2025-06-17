Viudo de la periodista Patricia Fuenmayor rompe el silencio tras su fallecimiento: "Es una gran perdida"

El mundo del entretenimiento sigue de luto por la muerte de la ex reina de belleza venezolana y reportera, Patricia Fuenmayor, el pasado 9 de mayo. Durante un homenaje en su honor, su esposo, Jorge Safar Pérez, dio unas emotivas palabras.

A una semana de la muerte de Fuenmayor, se llevó a cabo un servicio y homenaje en la Catedral de San Patricio en Nueva York, donde su esposo habló con Despierta América, programa del que era corresponsal la venezolana.

"Una gran pérdida, la del día de hoy, la que estamos celebrando en vida, que es Patricia Fuenmayor. Una gran mujer; obviamente no hay palabras para describirla. Todo se queda corto", dijo Safar, notoriamente afectado.

De igual forma, agradeció a todas las personas que dieron "bellas palabras" sobre Fuenmayor y que brindaron sus condolencias. En ese sentido, insistió en la necesidad de "celebrar la vida" de la venezolana.

"En este momento tan fuerte, tan difícil para todos los que las conocíamos, tenemos que celebrarla en la vida. Ella quería que siempre la celebráramos con felicidad, con alegría. Va a estar en nuestros corazones por siempre", dijo.

"Una mujer llena de fe"

Por otra parte, el periodista mexicano Elian Zidán, colega de Fuenmayor, también le dedicó unas palabras a la venezolana. En primera instancia, aseguró que era una mujer "llena de fe, de luz y generosa".

"Se quedó conmigo por muchos años y pasó del paso profesional al personal porque me permitió llegar a las puertas de su hogar para conocer a su familia y para darme cuenta del gran ser humano que era, delante y detrás de cámaras", agregó.

