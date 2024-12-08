Jueves 25 de septiembre de 2025
Por Andrea Guerrero

Viviana Gibelli revela que tuvo una buena relación con Jean Carlo Simanca y cómo ambos manejaban, con una mirada, el tema de los admiradores
Viviana Gibelli ha cautivado a su público no solo con su talento actoral, sino también con su honestidad al compartir detalles de su vida personal.

En una reciente entrevista, la actriz venezolana ha rememorado su relación con el actor Jean Carlo Simancas, una unión que ha sido admirada por muchos debido a su estabilidad y complicidad, a pesar de estar constantemente rodeados de admiradores.

"Nosotros llegábamos a las fiestas y a él lo abordaban ese mujerero loco. Y yo de repente me abordaban por otro lado. Y nosotros nos mirábamos así y Kake estaba tranquilo", confesó Gibelli, revelando la confianza y el respeto mutuo que caracterizaba su relación.

La actriz asegura que la comunicación, la complicidad y el respeto mutuo fueron pilares fundamentales en su relación. "Hay una complicidad en la pareja, pero eso se habla, se conversa. Se maneja", afirmó.

Cabe recordar que ambos actores trabajaron en la telenovela venezolana, "Por amarte tanto", realizada por Venevisión en el año 1992. Original de Elizabeth Alezard y Gabriela Domínguez y adaptada por Vivel Nouel, con la producción ejecutiva de Aimara Escobar.

Así como también en "Ka Ina" una telenovela venezolana de fantasía y drama, producida y transmitida por Venevisión en 1995. Fue escrita por César Miguel Rondón.

