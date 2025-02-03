Los reconocidos actores venezolanos Ruddy Rodríguez y Luis José Santander, que encaminaron su trayectoria en las grandes producciones dramáticas del país, regresan a los escenarios juntos para presentar su obra teatral "Lo que perdí en la mudanza".

Esta pieza es escrita por Indira Páez y Violeta Fonseca, una obra teatral que mezcla risas, nostalgia y reflexiones, explorará el impacto emocional y cultural de la migración.

Santander tenía 13 años sin venir a Venezuela.

Ambos actores son recordados como los eternos enamorados de la novela "Niña Bonita", producción transmitida por venevisión en 1988, primer rol protagónico de Ruddy Rodríguez al lado de Luis José Santander y la actuación antagónica de Abril Méndez y Henry Galué. Además, contó además con las actuaciones estelares de Raúl Xiqués y Ricardo Montaner.

