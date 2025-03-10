Yolanda Saldívar podría salir en libertad condicional en marzo

Yolanda Saldívar tiene un objetivo claro: salir de la cárcel lo antes posible. Quien fuera amiga cercana y socia de Selena Quintanilla antes de dispararle en el motel Days Inn, en Corpus Christi, Texas, en 1995, siente que pagó por su crimen.

Un familiar de Saldívar, de 64 años, así se lo compartió al sitio The New York Post. Siente que debería ser liberada cuando se le conceda la libertad condicional en marzo de este 2025.

Ella insiste en que el disparo fue accidental. "Ya basta", asegura su familiar, quien no fue mencionado en el artículo de dicha publicación.

"Ella se siente como una prisionera política en este momento. Está lista para salir de la cárcel, porque cree que ya ha servido más de la mitad de su tiempo", prosigue este allegado.

Saldívar supuestamente asesinó a Selena después de que la ganadora del Grammy descubriera que había estado defraudando dinero procedente de sus tiendas de ropa. Dos días después de darse cuenta, la encaró. Las autoridades descubrieron que Yolanda había solicitado un permiso para comparar un arma en San Antonio y así mismo lo declaró un testigo, según Associated Press..

Tras disparar a la artista, quien estaba a punto de cumplir 24 años, se quedó en su automóvil frente al motel donde amenazó a la policía con dispararse a ella misma.

Más tarde se rindió y se entregó a las autoridades, siendo declarada culpable por asesinato en primer grado. Durante el juicio aseguró ser no culpable por este delito, citando que todo fue un trágico accidente.

Noticia al Día / People en Español