Martes 19 de agosto de 2025
Al Dia

️Senado colombiano rechaza la consulta popular de Petro

El mandatario denunció que hubo “fraude” durante la votación legislativa e instó a centrales obreras y movimientos sociales a reunirse

Por Andrea Guerrero

️Senado colombiano rechaza la consulta popular de Petro
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este miércoles 14 de mayo, el Senado colombiano rechazó la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular con la que buscaba que los ciudadanos votasen sobre modificaciones en el sistema laboral.

El mandatario denunció que hubo “fraude” durante la votación legislativa e instó a centrales obreras y movimientos sociales a reunirse.

“No se hundió la consulta popular. La hundieron con fraude, como en un 19 de abril de 1970”, indicó Petro desde X, antes Twitter, en referencia a unas polémicas elecciones presidenciales. “El senador Efraín Cepeda, sabedor que ingresaban los votos que la hacían mayoría, cerró la votación”, explicó.

Tras un intenso debate con posiciones encontradas, 49 senadores votaron en contra de la consulta y 47 a favor.

Sin embargo, el Senado no cerró la puerta a la reforma laboral, dado que decidió revivir el miércoles el proyecto de ley que se hundió en marzo en el Congreso.

El gobierno buscaba que los ciudadanos respondieran en las urnas con un “Sí” o un “No” a 12 preguntas que incluían limitar la jornada diurna hasta las 6:00 de la tarde, pagar un recargo del 100% en días de descanso dominical o festivo, otorgar permisos a los trabajadores para atender tratamientos médicos y licencias para periodos menstruales incapacitantes, convenir contratos para los trabajadores de plataformas de repartos y eliminar la intermediación laboral.

La negativa legislativa supone un revés para el presidente, quien ha señalado al Congreso de ejercer un “bloqueo” a sus iniciativas sociales y no estar alineado con los reclamos del “pueblo”. Petro había advertido al Parlamento que en caso de que no avalara la consulta popular “el pueblo se levanta y los revoca”, en referencia a un castigo político en las urnas en las próximas elecciones legislativas de 2026.

En la reñida votación hubo alegaciones de último minuto y tanto el gobierno como la oposición advirtieron falta de condiciones.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también denunció que la votación fue “fraudulenta” asegurando que el secretario del Senado “agregó votos por el No”.

“Se hundió la Consulta Popular de forma fraudulenta. El presidente del Senado no dio las garantías para votar, cerró el registro cuando vio que iban ganando. Hoy hicieron trampa”, advirtió desde X, antes Twitter.

Justo antes de la votación sobre la consulta, el Senado votó a favor de revivir la reforma laboral que fue hundida por los congresistas en marzo, luego de que un grupo de congresistas apelaran su archivo. Se trata de una figura poco usada en el Legislativo, pero posible. En adelante, la reforma laboral volverá al tercer debate —donde había quedado su trámite— y tendría que ser aprobada antes del 20 de junio, para evitar un nuevo hundimiento.

Noticia al Día / AP

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Dado Explosivo: un universo de juegos creado por el zuliano Jesús Virla

Dado Explosivo: un universo de juegos creado por el zuliano Jesús Virla

"Brujo" Martínez sufrió fractura en su mano izquierda y será operado

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

Venezuela asegura que EEUU recurre a

Venezuela asegura que EEUU recurre a "amenazas y difamaciones" contra el país

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

El dron submarino extra grande que inventó China

El dron submarino extra grande que inventó China

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Noticias Relacionadas

Al Dia

Rosa, Rosa, canción famosa de Sandro, fue inspirada en una doméstica: Hoy el artista cumpliría 80 años

Más de ocho décadas después de su nacimiento, su figura sigue viva en la memoria colectiva, recordándonos que su arte nunca se apagó
Zulia

Intenso calor en Maracaibo esta noche: los aires no dan abasto

Según datos oficiales de AccuWeather, la temperatura actual en Maracaibo es de 30 °C, con una sensación térmica de 36 °C
Internacionales

Ordenan libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Los abogados del mandatario cuestionaron que se ordenara la privación de la libertad sin que el fallo condenatorio quedara en firme, pues el recurso de apelación se encuentra en trámite
Entretenimiento

Ivanna y Catalina: el orgullo musical de la familia SanLuis

Los artistas, originarios de Maracaibo, expresaron su orgullo por las pequeñas, a quienes describieron como “nuestro mayor orgullo”

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025