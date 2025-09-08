Lunes 08 de septiembre de 2025
Al Dia

10 de 16 estadios del Mundial 2026 superan límite de seguridad por el calor, según informe

Los actuales niveles de calor y las proyecciones hasta 2050 suponen, dice el análisis, que la próxima "podría ser la última Copa del Mundo en la región" de Norteamérica, al menos con el presente modelo de calendario estival, el tipo actual de infraestructuras y los escasos protocolos climáticos

Por Andrea Guerrero

10 de 16 estadios del Mundial 2026 superan límite de seguridad por el calor, según informe
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Diez de los 16 estadios que albergarán los partidos del Mundial de fútbol de 2026, en Estados Unidos, Canadá y México, superan ya los límites de seguridad para jugar debido al calor, según un informe publicado este martes.

Los actuales niveles de calor y las proyecciones hasta 2050 suponen, dice el análisis, que la próxima "podría ser la última Copa del Mundo en la región" de Norteamérica, al menos con el presente modelo de calendario estival, el tipo actual de infraestructuras y los escasos protocolos climáticos.

"Los riesgos climáticos pueden demandar un planificación muy distinta de cuándo, dónde y cómo se juegan los partidos", añade el informe ‘Pitches in Peril’ (Canchas en peligro), elaborado por las ong Football for Future y Common Goal y por la empresa de análisis de riesgos climáticos Jupiter Intelligence.

Los autores dividen los días en ‘jugables’, ‘jugables tras adaptación’ e ‘injugables’ y señalan que en este 2025 el estadio de Houston ya tiene 51 días ‘injugables’. Son 33 en Dallas, 17 en Kansas, 9 en Atlanta y Monterrey, 8 en Miami, 7 en Filadelfia, 3 en Nueva Jersey, 2 en Boston y uno en Los Ángeles por temperaturas superiores a 35 grados WBGT, índice de estrés térmico que evalúa el calor que percibe una persona.

Pero en 2050 "el calor extremo será la nueva normalidad" y "casi el 90 % de los estadios de Norteamérica tendrán que adaptarse" a ello. Los días ‘injugables’ aumentarán, por ejemplo, a 92 en Houston, 64 en Dallas, 54 en Miami o 29 en Monterrey.

El documento recoge opiniones de jugadores como Juan Mata, campeón del mundo en 2010, que afirma: "Como español, no puedo ignorar la realidad de la crisis climática. La estamos viendo más claramente que nunca, desde olas de calor sin precedentes hasta inundaciones como las de Valencia. El fútbol siempre ha unido a las personas, pero ahora también nos recuerda lo que podemos perder si no actuamos".

Mirando al futuro, el informe analiza también las condiciones de dos estadios que serán probablemente sede de los mundiales de 2030 y 2034, el Santiago Bernabéu en Madrid y el Rey Salmán en Riad.

Grave exposición a la sequía en el Bernabéu

El estudio solo prevé en el Bernabéu dos días con un índice WBGT superior a 32 °C en 2030, aunque otros indicadores muestran una tendencia más amplia de aumento del calor, "con un claro cambio hacia periodos más largos y frecuentes de calor extremo".

Pero el estadio "también afronta una grave exposición a la sequía". Los niveles de estrés hídrico, que reflejan la relación entre la demanda de agua y el suministro disponible, "ya son elevados y se prevé que empeoren: 3,4 en 2025 (la demanda superará el suministro en más de tres veces), 3,5 en 2030 y 4,5 en 2050″.

Estas condiciones "ejercen una presión creciente sobre el sistema hídrico local, lo que podría afectar a los sistemas de riego y refrigeración, al saneamiento y a la seguridad hídrica regional en general", deduce el informe.

En cuanto al estadio Rey Salmán, en construcción y cuya finalización está prevista para 2029, en 2025 se esperan en la zona condiciones con un WBGT superior a 35 °C -considerado inseguro- de dos días, cuatro en 2035 y 14 en 2050.

Las proyecciones climáticas muestran que la zona que rodea el estadio ya experimenta "un estrés hídrico extremadamente alto, con una demanda que supera con creces el suministro renovable disponible".

El fútbol, líder

Lo autores del informe consideran que el fútbol puede liderar la lucha contra el cambio climático por su capacidad de llegar a gobiernos, ciudades, sociedad civil y aficionados.

"Los torneos ofrecen una oportunidad única para poner a prueba ideas audaces, generar apoyo público y modelar una transformación sistémica", afirman.

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Nicolás Maduro: El 1° de octubre arranca la Navidad

Nicolás Maduro: El 1° de octubre arranca la Navidad

Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Bayrou obligado a dimitir tras revés parlamentario

Bayrou obligado a dimitir tras revés parlamentario

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Ozzy Osbourne fue homenajeado en los premios MTV VMAs

Ozzy Osbourne fue homenajeado en los premios MTV VMAs

Herido conductor de vehículo tras impactar contra una gandola de gas en Coro

Herido conductor de vehículo tras impactar contra una gandola de gas en Coro

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

Rick Davies, cofundador de Supertramp, fallece a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer

Rick Davies, cofundador de Supertramp, fallece a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer

Harry Potter regresa con nuevo protagonista:

Harry Potter regresa con nuevo protagonista: "Fue surrealista"

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

Muere

Muere "Malvina" la mascota de Camilo y el artista revienta en llanto en pleno concierto

Imágenes del espectáculo en el cielo que nos regaló el eclipse lunar total

Imágenes del espectáculo en el cielo que nos regaló el eclipse lunar total

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Corazón de Jesús: Una ciudad te implora protección

Corazón de Jesús: Una ciudad te implora protección

Noticias Relacionadas

Deportes

Maturín arropó a la Vinotinto previo a su duelo decisivo ante Colombia

Este martes, la Vinotinto disputará un encuentro crucial en su camino al Mundial 2026, cuando reciba a Colombia en el…
Deportes

Nueve pugilistas zulianos representarán al estado en el Campeonato Nacional Juvenil

El estado Zulia definió sus integrantes para el Campeonato Juvenil que se llevará a cabo en Cumaná
Al Dia

Calidex renace con nueva imagen de sus productos de limpieza

La empresa zuliana apunta a la internacionalización de sus productos.
Nacionales

Una marea de fe: más de 4.000 fieles celebraron a la Virgen del Valle

La misa fue presidida por el presbítero Marlon Díaz, acompañado por peregrinos de la Isla de Coche, en el marco del Año Jubilar de la Esperanza proclamado por el papa Francisco

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025