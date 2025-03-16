59 muertos y 155 heridos tras incendio en una discoteca en Macedonia del Norte

Un total de 59 personas, en su gran mayoría jóvenes, murieron esta madrugada en una discoteca en la ciudad macedonia de Kocani, al este del país balcánico, por un incendio provocado supuestamente por pirotecnia usada en el interior de la sala durante un concierto.

Según informó el ministro del Interior de Macedonia del Norte, Panche Toshkovski, además de las víctimas mortales hay 155 heridos, de los cuales 12 se encuentran internados en estado crítico.

La tragedia sucedió a las 03.00 hora local (02.00 GMT) en la discoteca ‘Pulse’, que existe desde hace 12 años, con unas 1.500 personas en el interior de la sala, en la que tocaba el conocido grupo local NDK (DNA, en español).

Entre los muertos está el baterista del grupo, Gjorgji Gjorgjiev, mientras que el cantante, Vladimir Blazhev-Pancho, sufrió quemaduras en la cara y en sus manos pero está fuera de peligro, según sus familiares.

Después de que comenzara el fuego se produjo pánico en la discoteca y una estampida. Muchas de las víctimas murieron asfixiadas por el humo mientras que otras fallecieron quemadas.

«Vi muchos cadáveres y cientos de heridos. Puedes imaginarte lo que es pasar por encima de cadáveres mientras buscas a tu hermana», dijo a los medios el hermano de una chica de 16 años, internada en una clínica de Shtip, al sur de Kocani.

Una treintena de heridos fue trasladada a hospitales en Skopie, que se encuentra a una hora en coche del lugar del accidente. Entre los heridos estarían algunos miembros de la banda que ofreció el concierto en la discoteca.

El Gobierno macedonio tiene previsto declarar mañana, lunes, siete días de luto nacional y ha ordenado inspecciones detalladas de todos los locales nocturnos del país.

🔴 #URGENTE | Desastre en Macedonia del Norte: Así comenzó el incendio en la discoteca de Kočani. Tras desatarse el fuego, se produjo una estampida que dejó un gran número de heridos, no solo por quemaduras, sino también por asfixia. Hay más de 50 fallecidos. pic.twitter.com/2iWg5xmV3z — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) March 16, 2025

EFE