Lunes 22 de septiembre de 2025
Internacionales

Al menos 92 millones de toneladas de ropa en el mundo van a la basura al año: La moda es gran responsable

Cada año se producen 100 mil millones de atuendos de vestir. la vida media de una de ellas es de…

Por Javier Sanchez

Al menos 92 millones de toneladas de ropa en el mundo van a la basura al año: La moda es gran responsable
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Cada año se producen 100 mil millones de atuendos de vestir. la vida media de una de ellas es de 5,4 años. En el mundo, se usa una media de 7 a 10 veces y luego se bota

La industria de la moda es responsable del 8% de los gases de efecto invernadero y del 20% del desperdicio total de agua a nivel global. La producción textil es responsable de aproximadamente el 20% de la contaminación mundial de agua potable. La mayoría de los microplásticos de los textiles se liberan durante los primeros lavados.

Foto: Cortesía

Para resolver el problema, se necesita rediseñar la forma en que se fabrica y utiliza la ropa. Esto implica:
Construir una industria que diseñe productos para ser más utilizados. Fabricar productos para volver a fabricarse y hacer productos con insumos seguros y reciclados o renovables.

Así mismo imponer regulaciones sobre etiquetados obligatorios y prohibir e imponer impuestos que limiten la utilización de fibras sintéticas.
La manera de vestir influye en cómo nos relacionamos con las personas, nos da sentido de pertenencia y nos ubica en un determinado estrato social, queramos o no.

. En diferentes lugares y momentos de la historia se promulgaron leyes que dictaron los tipos, colores y materiales de las prendas que se podían usar.

El objetivo, de acuerdo con la historiadora inglesa Aileen Ribeiro, era que nadie se vistiera por encima de su clase social.
Aunque hoy en día sigue habiendo códigos de vestimenta, lo que escogemos para ponernos ahora depende más bien de las tendencias de la moda y de nuestro presupuesto.
Durante la segunda mitad del siglo XX el precio de la ropa aumentó a un ritmo menor que el de otros productos por el consumismo en este sector.

Foto: Cortesía

El Instituto de Recursos Mundiales (WRI) estima que hoy en día compramos 60 % más ropa que en el año 2000.
Las estadísticas indican que en 2017 la distribuidora Grupo AXO reportó un aumento de las ventas del 75 % en México en comparación con 2013. Este aumento también obedece a que hay más disponibilidad.
Otro de los cálculos del WRI es que el volumen de ropa que se produce anualmente alcanza para que todas las personas del mundo compremos al menos 20 prendas cada año, más o menos a razón de una prenda cada tres semanas.

Con información El Economista

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La Arquidiócesis de Mérida inicia histórica peregrinación con las reliquias de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La Arquidiócesis de Mérida inicia histórica peregrinación con las reliquias de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro "Oratoria: El Poder de la Palabra"

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

Francia reconoce al Estado palestino

Francia reconoce al Estado palestino

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Michell Stella: El venezolano entre los latinos más influyentes de Warner Bros

La historia de Stella será trasladada a un cortometraje animado de un minuto que será presentado en todas las plataformas de Discovery en Español
Al Dia

Apareció la Reliquia de San Carlo Acutis, que se habían robado en Mérida

La comunidad católica del municipio Cardenal Quintero en el estado Mérida ya tiene en sus manos la Reliquia de tercer grado de San Carlo Acutis.
Sin categoría

Francia reconoce al Estado palestino

En su discurso, Macron reclamó el final definitivo del conflicto en la Franja de Gaza, porque -subrayó- "nada justifica la continuación de la guerra".
Internacionales

Cuando EE.UU. intentó sustituir mano de obra migrante con estudiantes: el programa que fracasó

"Nuestro gobierno no protege a nuestros ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, pero sí brinda refugio y protección a criminales peligrosos que han ingresado ilegalmente a nuestro país desde todas partes del mundo", dijo Trump en su discurso inaugural.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025