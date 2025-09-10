A 24 años del 11-Sep: El mundo conmemora el atentado a las Torres Gemelas

Este jueves 11 de septiembre, la ciudad de Nueva York, se prepara para recordar un atentado aún hoy suma nombres a las listas de víctimas, que mueren afectadas por enfermedades respiratorias.

Casi tres mil personas perecieron el 11 de septiembre de 2001, cuando un grupo de terroristas de Al Qaeda estrelló dos aviones en las Torres Gemelas, más uno en el Pentágono y otro en Pensilvania.

Pero el 11 de septiembre ha dejado en los últimos 24 años un reguero de víctimas que, en las inmediaciones de las zonas afectadas, inhalaron polvo y desarrollaron enfermedades respiratorias o cánceres.

"Desde el 11S han fallecido muchas más personas por los efectos sobre su salud que las que murieron ese mismo día", aseguró este martes en una rueda de prensa la directora y presidenta ejecutiva del Museo Memorial del 11S, Elizabeth Hillman.

Por ejemplo, estos años más de 400 bomberos que participaron en las labores de rescate en Nueva York han fallecido por enfermedades, frente a los 343 que perdieron la vida ese mismo día, según Hillman.

De acuerdo al Programa de Salud del World Trade Center, unas 400.000 personas estuvieron expuestas el 11 de septiembre al polvo.

Nueva York recordará este jueves a las víctimas del 11S en una ceremonia en la que cada año se leen los nombres de cada una de las personas que perdieron su vida en las Torres Gemelas y en los aviones que se estrellaron en el Pentágono y en Pensilvania.

Inmediatamente después de la ceremonia, se homenajeará a aquellos que han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el 11S, así como a los trabajadores que ayudaron a rescatar víctimas ese día y a los supervivientes.

