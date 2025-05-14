A juicio quienes impidieron la investigación por el caso de la desaparición de Loan en Argentina

Avanza la investigación por el caso Loan, el menor de 6 años que desapareció hace 11 meses. La investigación resolvió que 10 personas están acusadas de encubrimiento y entorpecimiento y algunos de ellos se encuentran imputados que también forman parte de la causa principal.

Estas personas se presentaron en Corrientes, provincia donde desapareció Loan Peña, como parte de la Fundación Dupuy y que buscaban colaborar en la búsqueda del pequeño, ya que plantearon la hipótesis de que había sido víctima de trata de personas. Esto no ocurrió y terminaron encubriendo el caso.

Según se indicó, los imputados «aprovecharon la vulnerabilidad de las víctimas», «manipularon sus testimonios», «afectaron su capacidad de autodeterminación» y «el consentimiento estaba viciado». Además, utilizaron identidades falsas para obtener fondos.

Entre los imputados se encuentra Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”, junto a varios miembros de la Fundación Dupuy. Según confirmó la abogada defensora Sonia López, la solicitud de elevación fue remitida recientemente.

Los procesados en esta causa son Alan Cañete, Verónica Machuca Yuni, Pablo Gabriel Núñez, Valeria López, Nicolás Soria, Delfina Taborda, Leonardo Rubio, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera y Esteban Rossi Colombo.

Por la desaparición, la causa principal, siguen presos y camino a juicio Antonio Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Walter Maciel y Mónica Millapi.

