A partir del 1-Mar cédula digital en Colombia cambiará de precio

A través de su portal web, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la actualización de las tarifas para los servicios que ofrece, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Estas modificaciones fueron establecidas mediante la Resolución 1174 de 2025 y entrarán en vigencia el 1 de marzo de 2025.

El ajuste tarifario responde a la variación del 5,20 % en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, cifra certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) como el porcentaje oficial de inflación. Con base en este indicador, se actualizaron los costos de algunos documentos, entre ellos la cédula digital.

Los ciudadanos que hayan realizado pagos con las tarifas vigentes antes de la actualización podrán completar sus trámites hasta el 28 de febrero de 2025. Quienes no lo hagan dentro de este plazo deberán cancelar la diferencia correspondiente a las nuevas tarifas en una entidad bancaria o en un corresponsal autorizado por la Registraduría Nacional.

¿Cuánto costará la cédula digital en Colombia en 2025?

La cédula digital comenzó a circular en diciembre de 2020 como parte del proceso de modernización de los documentos de identidad. Su implementación busca mejorar la protección de los datos ciudadanos. Este formato sustituirá gradualmente al documento físico actual, de color amarillo, con hologramas. Aunque su obtención no es obligatoria, ofrece diversos beneficios.

Con la nueva actualización tarifaria, el costo de la cédula digital aumentará de $68.900 a $72.450 a partir del 1 de marzo de 2025, reflejando un incremento del 5,2 % conforme a la inflación reportada.

