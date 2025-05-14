Una abuela, su hija y nieta, así como cuatro perros, fueron encontrados sin vida en el interior de un departamento en Brasil.

Las víctimas fueron identificadas como, Cristina Lucía Bastos Teixeira de 68 años, su hija Daniela Teixeira Antonini de 42 y la menor Giovanna Antonini Vasconcelos, quien estaba a un mes de cumplir dos años de edad, de acuerdo con medios locales.

El hallazgo fue reportado por la abuela paterna de la menor, quien al no tener comunicación con la familia llamó para pedir ayuda.

Los uniformados acudieron al departamento de la familia ubicado en la ciudad de Belo Horizonte, y una vez que pudieron ingresar al inmueble, encontraron a las tres generaciones de los parientes sin vida. Junto a ella se encontraban los cuatro caninos, también estaban muertos.

Las autoridades comienzan a investigar las extrañas muertes de esta familia.

Noticia al Día / Heraldo de México