Acnur: Ecuador alberga a más de 440 mil migrantes venezolanos

El número de personas refugiadas creció alrededor del 3,5 %

Por María Briceño

Acnur: Ecuador alberga a más de 440 mil migrantes venezolanos
Foto: agencia
Ecuador acoge actualmente a algo más de 440 mil venezolanos entre migrantes y refugiados, mientras que el número total de personas con estatus de refugiado asciende a unos 80.000, en su gran mayoría colombianos (el 95 %), según el informe nacional de desplazamiento forzado publicado este viernes por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado (Acnur).

El reporte ‘Tendencias Nacionales’ de desplazamiento forzado en Ecuador reveló que, de acuerdo al Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes de Venezuela (GTRM), hasta abril de 2025 el número de venezolanos asentados en Ecuador era de 440.450, un 0,97 % menos que los 444.778 registrados en el mismo mes del año pasado.

Y con base en datos de unas 70 organizaciones que trabajan en asuntos de refugio y migración, el representante de Acnur en Ecuador, Federico Agusti, dijo en una entrevista con EFE que casi el 60 % de los 440.450 venezolanos que estiman han llegado a Ecuador en los últimos cinco años, "estarían en situación indocumentada".

"Entre mayo del año pasado y principios de este año, cerca de 30.000 personas pudieron regularizar su situación migratoria con acceso a documentación, sean por renovaciones de visas o por el nuevo proceso de regularización", implementado por Ecuador, explicó Agusti.

Sin embargo, apuntó que uno de los problemas para la regularización de venezolanos es que no tienen documentación de origen o la que tienen está vencida hace más de cinco años, y se complica el acceso, pues Quito y Caracas tienen rotas sus relaciones diplomáticas y consulares.

El número de personas refugiadas creció alrededor del 3,5 % al pasar de los 77.250 de 2024 a los algo más de 80.000 de 2025. De acuerdo a Acnur, entre mayo de 2024 y abril de 2025, Ecuador reconoció a 4.230 personas como refugiadas.

Agusti indicó que el número de colombianos que solicitan refugio «viene aumentando cada año, muy vinculado a problemas de desplazamiento y confinamiento que hay en distintos lugares de Colombia».

Tan solo en 2024 hubo un aumento del 35 % de solicitantes de refugio en comparación con 2023, detalló Agusti, al anotar que el año pasado hubo algo más de 14.000 solicitudes, la mayoría de colombianos y venezolanos.

"Este constante desplazamiento hacia Ecuador se da en medio de un contexto de creciente violencia en el país (causada por el crimen organizado), que genera miedo y riesgos para la población local y las personas que llegan buscando protección", advirtió Acnur en su informe.

Estos riesgos, que incluyen la extorsión, las amenazas y la violencia física, entre otros, provoca desplazamientos internos y afectaciones críticas a la salud mental de las personas", agregó.

Desplazamiento "insosteniblemente alto" de migrantes

El número de desplazados por guerras, violencia y persecución en el mundo es "insosteniblemente alto", particularmente ahora que la financiación humanitaria "se está agotando", según el Informe Anual sobre Tendencias Globales de Desplazamiento realizado por Acnur.

De acuerdo a ese informe, para finales de abril pasado había en el mundo 122,1 millones de desplazados por la fuerza, el 60 % sin salir de su propio país. En América, la población desplazada alcanzaba los 21,9 millones de personas, es decir, el 17,6 % del total mundial.

La delincuencia y la inseguridad son ahora las principales causas del desplazamiento interno en América, según Acnur, que anotó que Colombia tiene una de las mayores poblaciones de desplazados internos del mundo, con unos siete millones de personas.

Lee también: Panamá anuncia vuelos de repatriación de migrantes: Entre ellos venezolanos

Noticia al Día/EFE

