ACNUR sostiene su postura en torno a los venezolanos que requieren protección: "No debe haber retornos forzados"

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reiteró este martes, 11 de febrero que mantiene su posición con respecto a la situación en Venezuela y su consejo de que los venezolanos que requieren protección internacional no deben ser repatriados por la fuerza.

La protección internacional a través del ACNUR se obtiene a través del reconocimiento del estatus de refugiado o en la etapa anterior, durante la petición de asilo, hasta que ésta sea resuelta.

"La situación no ha cambiado, la inestabilidad política en el país ha aumentado tras las recientes elecciones, así que nuestra recomendación sigue vigente, es decir que personas que necesitan protección internacional no deben ser retornadas. No debe haber retornos forzados a Venezuela", declaró el portavoz del organismo, William Spindler.

Dos vuelos con venezolanos deportados desde Estados Unidos llegaron el lunes a Caracas, según confirmó el presidente Nicolás Maduro.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien acudió al aeropuerto a recibir a los migrantes, indicó que 190 venezolanos llegaron en la primera jornada de deportaciones.

Relaciones con Trump

Sobre la actual relación entre ACNUR y el Gobierno estadounidense, tras la decisión de Trump de proceder a deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, el portavoz recordó que el ACNUR vela por los derechos de aquellos que sufren persecución y aseguró que, en este sentido, mantiene un diálogo amplio con las autoridades.

De la situación de los migrantes en general se ocupa a nivel global la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

"Hemos trabajado con Estados Unidos por décadas y estamos comprometidos a mantener una relación activa y constructiva con el gobierno para el apoyo a los refugiados y a gente forzada a huir", señaló por su parte Spindler..

Recordó que EE.UU. he hecho algunas "excepciones" al recorte temporal y general de su ayuda humanitaria internacional y que esto permitirá a ACNUR y otras entidades seguir por el momento con sus actividades destinadas a salvar vidas.

Noticia al Día/Con información de EFE