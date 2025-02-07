Activistas preparan demanda contra la cancelación del TPS para los venezolanos en EEUU

Organizaciones de migrantes en Estados Unidos informaron este viernes que preparan una demanda colectiva contra la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos residentes en el país, por parte del presidente, Donald Trump.

Representantes de YWCA USA, del Caucus Venezolano-Americano y líderes de la diáspora venezolana se reunieron en la plaza Simón de Bolívar de la capital estadounidense, cerca de la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para condenar la decisión del republicano y explicar algunas de las acciones que ya preparan.

La Administración de Trump publicó el pasado lunes un memorando que recogía la revocación del TPS, que deja sin esta protección contra las deportaciones a unos 350.000 venezolanos que residen en Estados Unidos gracias a este permiso.

«Ya estamos hablando con Legal Aid y con otros bufetes de abogados para presentar una demanda y parar esta decisión en la Corte», afirmó Ana Chalita, represente de la organización Ven Conmigo, que se encarga de trabajar por los derechos de los venezolanos en Estados Unidos.

Chalita explicó que aún están estudiando las posibilidades, desde una perspectiva legal, que tienen para revocar esta decisión.

«La actual Administración fue desproporcional al decir que la situación en Venezuela ha cambiado o que existen mejoras en Venezuela, porque esa es la razón de ser de un TPS jurídicamente hablando y los venezolanos no pueden regresar a su país», explicó Mayra Sulbarán, de Casa DC Venezuela.

Razón suficiente, a su juicio, para intentar revocar la decisión de Trump en los tribunales: «Hay una posición jurídica porque los hechos existen y eso es completamente viable».

Aun así, el director ejecutivo de CARECEN, la mayor organización de defensa de los derechos de los inmigrantes centroamericanos en el país, Abel Núñez, señaló que no es tan fácil y que está segunda Administración Trump, «tiene más experiencia» que la anterior, en alusión a cuando intentó revocar el permiso a los salvadoreños, pero se pudo frenar en las cortes por un error de forma.

«Lo primero que se va a tener que hacer es determinar si hay una razón jurídica en la que cometieron un error en la decisión de terminar el TPS», dijo Núñez.

Los representantes de las entidades hicieron un llamamiento a personas migrantes, afectadas o no por la cancelación del TPS, a integrarse en plataformas de ayuda para trabajar colectivamente.

Aparte de las acciones legales, las organizaciones han preparado una carta en la que instan a los congresistas a frenar esta decisión del presidente y han pedido a «todos» los afectados que la envíen a sus representantes para ejercer más presión.

Más allá de los efectos personales que pueda suponer para los venezolanos deportados, si finalmente la medida sigue adelante, la activista Carla Bustillos apuntó que la economía de EE.UU. también sufriría con esta expulsión, especialmente en algunos sectores como «el reparto de comida y Uber».

La Administración Trump, por su parte, sigue adelante con la cancelación, ya que el ‘zar de la frontera’, Tom Homan, aseguró este viernes que dentro de un mes el Ejecutivo reanudará los vuelos de deportación a Venezuela.

Noticia al Día / EFE