Actriz mexicana Marcela Alcaraz falleció tras consumir sustancia de ranas en retiro espiritual

La actriz mexicana Marcela Alcaraz, de 33 años de edad, falleció la madrugada del pasado 1 de diciembre en el Centro Moyocoyani, ubicado en Durango, tras ingerir sustancia de ranas en retiro espiritual.

Amigos y familiares de la actriz mexicana, conocida por su participación en el programa "Como Dice el Dicho" de Televisa, revelaron que Marcela acudió al retiro para "limpiar su alma".

Dicho esto, participó en uno de los rituales, donde consumió “Kambó”, una bebida preparada con sapos/ranas y que, debido a su mortal toxicidad, está prohibida en algunos países.

Asimismo, reportes oficiales indican que la persona que ofrece este tipo de ceremonias en varias partes de Mexico, se dio a la fuga y se desconoce su paradero.

