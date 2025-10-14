Adiós Windows 10

Microsoft finaliza este martes el soporte para el sistema operativo Windows 10. A partir de ahora, los dispositivos con esta versión dejarán de recibir asistencia técnica, actualizaciones de funciones o de seguridad.
Para continuar usando sus productos, la compañía recomienda a sus usuarios adquirir Windows 11 o inscribirse en un programa de Actualizaciones de Seguridad Extendidas. Mientras tanto, las redes sociales se han llenado con memes representando el final de una era que inició en julio del 2015.
Noticia al Día / RT