Adolescente de 13 años murió al intentar surfear en el techo del metro de Nueva York

Adolfo Said Sanabria Sorzano, un adolescente colombiano de 13 años, perdió la vida mientras intentaba realizar un peligroso reto de TikTok sobre un vagón del metro de Nueva York.

El trágico hecho ocurrió el miércoles 23 de octubre, en la estación Forest Avenue, en Queens, cuando el menor intentó “surfear” sobre el techo del tren.

Las autoridades del metro neoyorquino recuperaron el cuerpo del menor durante la noche, presumiendo que falleció tras golpearse la cabeza contra un túnel.

Cabe señalar que esta tragedia se suma a una serie de incidentes similares ocurridos en el metro de Nueva York. La práctica del ‘Subway surfing’ se ha vuelto común entre adolescentes, quienes, en su mayoría, son menores de edad.

Noticia al Día / Pulzo