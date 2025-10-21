Martes 21 de octubre de 2025
Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Sandra Peña, una joven de apenas 14 años de edad, se quitó la vida después de que denunció haber sufrido…

Por María Briceño

Sandra Peña, una joven de apenas 14 años de edad, se quitó la vida después de que denunció haber sufrido bullying en su escuela en Sevilla, España.

La joven estudiaba en el Colegio Irlandesas Loreto, y se lanzó desde la ventana de su casa el pasado martes 14 de octubre.

La familia señaló que, a su consideración, la escuela no realizó los protocolos necesarios a pesar de las denuncias de acoso escolar.

El tío de Sandra Peña pidió a las autoridades de la escuela que la cambiaran de salón, para que no coincidiera con las alumnas que le hacían bullying. La joven sufría insultos y desprecios desde, al menos, el año 2024.

El Colegio Irlandesas Loreto emitió un breve comunicado en su página web donde asegura que está colaborando con las autoridades y pidió respeto para la comunidad del plantel.

Familiares, amigos y vecinos de la adolescente organizaron un homenaje con flores, velas y mensajes de apoyo a la entrada de su casa. La Policía Nacional de España inició una investigación sobre este caso.

