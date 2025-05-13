Al menos 14 muertos por consumo de alcohol adulterado en la India

Al menos 14 personas murieron por el consumo de alcohol adulterado en el noroeste de la India, informaron este martes las autoridades indias, que apuntan que se han hecho varios arrestos por este incidente que ya está siendo investigado.

«Es un incidente muy desafortunado. Catorce personas fallecieron. En cuanto recibimos la información, movilizamos rápidamente a los equipos médicos y, hasta el momento, seis personas se encuentran hospitalizadas», dijo la comisionada adjunta de la ciudad de Amritsar, Sakshi Sawhney, a la agencia india de noticias PTI.

Las intoxicaciones tuvieron lugar en entre el lunes y el martes en cinco distritos del estado de Punjab.

El director de general de Policía de Punjab, Gaurav Yadav, dijo hoy en la red social X que nueve personas, incluido el jefe de esta red de venta del alcohol adulterado, fueron arrestadas.

«El metanol, adquirido en línea, se utilizó para la fabricación de licores fraudulentos. Se está llevando a cabo una investigación para descubrir todo el modus operandi y llevar a todos los implicados ante la justicia», reveló.

Además informó que dos cargos policiales del distrito de Majitha, donde ocurrieron la mayoría de casos, «fueron suspendidos por negligencias graves».

Noticia al Día/RT