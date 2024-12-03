Al menos 17 mil 653 migrantes venezolanos fueron expulsados en Guatemala por situación irregular 

Este martes 3 de diciembre, las autoridades guatemaltecas han expulsado a más de 22.600 migrantes de más de 60 países por haber ingresado de forma irregular al territorio durante lo que va del 2024.



Según los registros del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), entre enero y noviembre de este año fueron identificados y expulsados 22.636 extranjeros por ingresar y permanecer de forma irregular en el país.



Entre los migrantes indocumentados que intentaron pasar por Guatemala en su ruta a Estados Unidos (EEUU) figuran 1.962 niños, niñas y adolescentes. El resto son 13.873 hombres y 6.801 mujeres adultos, detallan las estadísticas oficiales.

Expulsan a migrantes venezolanos en situación irregular

La mayoría de extranjeros expulsados en 2024 del territorio guatemalteco son venezolanos con un total de 17.653, seguido de 1.690 colombianos y 1.042 ecuatorianos.



De acuerdo con el IGM, los centroamericanos que ingresaron irregularmente a Guatemala entre enero y octubre suman 571 y la mayoría de ellos son hondureños (369).



Además, según las autoridades migratorias, a otros 3.381 extranjeros no se les permitió el ingreso en los primeros diez meses de este año por no cumplir los requisitos legales.



De ellos, 291 eran niños, niñas y adolescentes, y el resto hombres y mujeres adultas.



Debido a la posición geográfica, el territorio guatemalteco es utilizado como un paso natural por los traficantes para trasladar a los migrantes, en su mayoría suramericanos, hacia México y luego a EEUU.

Noticia al Día / Diario 2001