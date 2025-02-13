Al menos 20 heridos en un atropello en Múnich durante una protesta sindical

Al menos 20 personas resultaron heridas en un atropello masivo este jueves en el centro de Múnich, cuando un vehículo embistió contra una manifestación convocada por un grupo sindical en la capital bávara, donde este viernes arranca una conferencia de seguridad de alto nivel con Estados Unidos y varios países de la Unión Europea.

«Alrededor de 20 heridos están siendo atendidos por los servicios de emergencia. Todavía no tenemos información sobre la gravedad de las heridas. Por eso se están desplegando helicópteros de rescate», indicó la policía local en la red social X. «Dos de los heridos están graves», añadió.

Según el medio bávaro Bayrischer Rundfunk (BR), una persona fue reanimada en el lugar de los hechos, que está cerca de la estación ferroviaria central de Múnich, mientras que el alcalde de la ciudad, Dieter Reiter, afirmó que había niños entre los heridos. «Estoy profundamente conmocionado», declaró.

«Numerosos servicios de emergencia siguen en el lugar del siniestro. La atención a los heridos es actualmente la máxima prioridad», señaló la Policía, que pidió a todos los ciudadanos que mantengan despejadas las vías de evacuación.

Las imágenes de las televisiones alemanas reflejan una zona acordonada con amplios dispositivos policiales, perros y objetos personales de las personas en el suelo, además del coche blanco de la marca Mini Cooper que atropelló a un grupo de personas que participaba en una huelga organizada por el sindicato Verdi. Según la cadena NTV, unas 2.500 personas se habían registrado para participar en la manifestación.

El conductor del vehículo fue detenido de inmediato, si bien las circunstancias del atropelló aún no están claras, pues se desconoce de momento si fue fortuito o intencionado. Sin embargo, según indicaron a BR fuentes policiales, la Policía no cree que el incidente fuera un accidente.

El lugar del atropello se encuentra a poco menos de 2 kilómetros del casco antiguo de la ciudad, donde actualmente hay un fuerte dispositivo de seguridad debido a la Conferencia de Seguridad de Múnich que comenzará este viernes en la capital bávara.

A police spokesperson has said the person who drove a car into a group of people in Munich has been identified as a 24-year-old Afghan national.



The premier of Bavaria added the incident is now a "suspected attack".https://t.co/Uo8vLJqRFy



📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/HvnjmLON2W — Sky News (@SkyNews) February 13, 2025

Noticia al Dia / EFE