Al menos 21 muertos y más de mil personas sin electricidad en Missouri y Kentucky tras el paso de varios tornados

Al menos 21 personas murieron y decenas resultaron heridas tras el paso de múltiples tornados y tormentas severas que afectaron el viernes 16 de mayo y la madrugada del sábado 17 a comunidades de Missouri y Kentucky, informaron autoridades locales.

Las condiciones meteorológicas extremas dejaron además miles de viviendas dañadas, árboles y tendido eléctrico derribados, cortes masivos de energía y centros de salud colapsados por la llegada de heridos.

El evento más mortífero ocurrió en el condado de Laurel, Kentucky, donde el sheriff John Root confirmó la muerte de nueve personas, con “numerosas lesiones graves” registradas. En Missouri, otras cinco víctimas se reportaron en la ciudad de St. Louis, mientras que dos personas fallecieron en el condado de Scott, al sureste del estado, según informó NBC News.

El sistema de tormentas formó parte de un frente de baja presión que cruzó regiones del Medio Oeste y del Valle de Ohio, generando condiciones de inestabilidad atmosférica. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se emitieron alertas por tornados, vientos huracanados y granizo de gran tamaño en varios estados, incluyendo Illinois, Indiana, Arkansas, Tennessee y Ohio. La trayectoria del sistema se dirigía hacia el este del país.

Misuri, la más afctada

Siete personas murieron en Misuri, cinco en St. Louis y dos más en el condado de Scott, según autoridades locales, como resultado de un fenómeno meteorológico que afectó a más de 5.000 viviendas, de acuerdo con declaraciones de la alcaldesa Cara Spencer, citadas por Associated Press.

La mandataria local informó que se impuso un toque de queda nocturno desde Forest Park hasta el límite norte de la ciudad. Más de 100.000 clientes permanecían sin servicio eléctrico en la noche del viernes, según datos de FindEnergy.com.

El jefe de bomberos de St. Louis, Dennis Jenkerson, indicó que el evento afectó aproximadamente 20 cuadras, causando colapsos estructurales y dejando personas atrapadas en edificios residenciales. En un operativo que duró varias horas, equipos de rescate lograron liberar a un hombre atrapado bajo los escombros de su vivienda, informó la estación local KSDK.

Entre los inmuebles más afectados se encuentra la iglesia Centennial Christian, donde una persona murió y otras dos fueron rescatadas tras el derrumbe parcial del edificio. AP identificó a la víctima como Patricia Penelton, voluntaria activa de la congregación. Los trabajos de rescate continuaban el sábado en otras estructuras colapsadas, con apoyo de la Patrulla Estatal de Missouri y unidades de emergencia de condados cercanos.

En el condado de Laurel, Kentucky, las autoridades locales confirmaron que un tornado tocó tierra cerca de la medianoche del viernes y provocó la muerte de nueve personas, según reportó la Oficina de Manejo de Emergencias de Laurel-Whitley, citada por Fox Weather.

La tormenta destruyó viviendas en al menos dos vecindarios y causó daños severos en el área del aeropuerto London-Corbin. Además, se confirmaron cinco muertes adicionales en la ciudad de Somerset, en el condado de Pulaski, también afectado por los tornados del viernes, de acuerdo con declaraciones del gobernador Andy Beshear.

De acuerdo con datos de FindEnergy.com y PowerOutage.us, más de 190.000 usuarios seguían sin suministro eléctrico en la mañana del sábado en al menos siete estados, incluidos Missouri, Michigan, Indiana y Wisconsin.

