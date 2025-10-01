Al menos 69 muertos en un fuerte terremoto que sacudió el centro de Filipinas

Al menos 69 personas han muerto en un potente terremoto de magnitud 6,9 que golpeó el centro de Filipinas, según las autoridades del país del sudeste asiático.

El sismo sorprendió a los filipinos a las 22:00 horas (14:00 GMT), y tuvo su epicentro a unos 19 kilómetros al noreste de la ciudad de Bogo, una localidad costera de unos 90.000 habitantes en la provincia de Cebú, que ha declarado el estado de calamidad y donde se han producido la mitad de las muertes.

Las autoridades esperan que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas, ya que las lluvias, la caída de puentes y el corte de carreteras estaban dificultando los rescates.

"¡Bang! Fue como si la Tierra dejara de girar", relató a la agencia de noticias AFP un vecino de Cebú, Jayford Maranga, que estaba cenando en el momento del terremoto.

Tropas del ejército, policías y voluntarios civiles, con la ayuda de perros rastreadores y retroexcavadoras, se desplegaron este miércoles para buscar a posibles personas atrapadas en edificios.

El hospital de Bogo, cerca del epicentro del terremoto, se encuentra "desbordado", según declaró a los periodistas el responsable de Protección Civil, Raffy Alejandro.

La guardia costera filipina ha enviado un barco con decenas de médicos, enfermeros y personal sanitario a Bogo.

30 de las muertes se produjeron en esa ciudad, además de otras 22 en San Remigio, 10 en Medellín, 5 en Tubogón y una en cada una de las ciudades de Sogod y Tabuelan, informó Bernardo Alejandro, subadministrador de la Oficina de Protección Civil de Manila.

No está claro por el momento cuántas personas están desaparecidas, pero los rescatistas están revisando los escombros de las estructuras derrumbadas, conscientes de que solo tienen un margen de 24 horas para encontrar sobrevivientes, dijo.

Réplicas y temor tras el sismo

Las imágenes que llegan desde Filipinas muestran la magnitud del desastre, con edificios derruidos, carreteras con profundas grietas, puentes y campanarios derrumbados.

Hasta 611 réplicas se han producido desde que el gran sismo sacudiera el centro del país, donde los vecinos han dormido al aire libre y los hospitales han tratado a los heridos fuera de los edificios por el miedo a derrumbes y nuevas réplicas.

Noticia al Día/Información de BBC Mundo

