Domingo 17 de agosto de 2025
Internacionales

Al menos 9 mil personas han abandonado la isla griega de Santorini ante la oleada de terremotos

Entre la madrugada y la mañana de hoy martes se han registrado al menos 50 movimientos sísmicos

Por Candy Valbuena

Al menos 9 mil personas han abandonado la isla griega de Santorini ante la oleada de terremotos
Foto: EFE
Unas 9 mil personas han abandonado ya la isla griega de Santorini por temor a los terremotos de magnitud hasta 4,8 que desde hace días sacuden el archipiélago de las Cícladas, mientras el Gobierno ha enviado equipos de emergencias como medida preventiva.

Durante la madrugada y la mañana de este martes se han registrado más de 50 terremotos en la zona marítima entre las islas de Santorini y Amorgos, donde el pasado día 24 de enero se inició una elevada actividad sísmica que ha producido más de 600 temblores, que han puesto en alerta las autoridades.

A las 06.09 GMT se registró 18 kilómetros al suroeste de Amorgos un temblor de 4,8 de magnitud, mientras que menos de una hora después otro de 4,7 sacudió nuevamente esta isla y la de Santorini, Ios y Ánafes, según el Instituto Geodinámico de Atenas.

El Gobierno decidió cerrar las escuelas de estas cuatro islas hasta el próximo viernes, mientras que en al menos otras nueve islas del archipiélago, donde también se sienten los temblores, se han suspendido hoy las clases.

Aviones y ferris llenos

Ayer, en la isla de Santorini, de unos 25 mil habitantes y uno de los destinos más turísticos de Grecia, se produjeron grandes atascos de tráfico en las calles que conducen hacia el puerto y el aeropuerto, mientras miles de lugareños, trabajadores y turistas trataban de abandonar la isla.

Los aviones y ferris provenientes de Santorini llegan a Atenas completamente llenos, mientras que una gran multitud de gente permanecía hasta esta madrugada en el puerto para poder embarcar en alguno de los barcos con destino a la capital griega.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, pidió ayer a los isleños "que mantengan la calma" y señaló que las autoridades están "tratando de gestionar un fenómeno geológico muy intenso".

A la isla han acudido por precaución equipos especiales de los bomberos, aunque hasta el momento no se han producido daños, excepto algunos deslizamientos de tierra en la caldera de la isla.

Los expertos aseguran que la actividad sísmica de los últimos días no está vinculada al volcán de Santorini, sino a las fallas submarinas de la zona, si bien hasta el momento no se puede saber si la situación irá a más o se tranquilizará.

Estas cinco fallas, de más de 20 kilómetros cada una, pueden producir terremotos de hasta 7,3 de magnitud, como el que se registró cerca de Amorgos en 1956, y que produjo un tsunami de 30 metros que causó la muerte de 53 personas.

Enjambre sísmico

Desde ayer, lunes, los epicentros de los sismos se alejaron de Santorini desplazándose unos kilómetros al este hacia la isla de Amorgos, de unos 2 mil habitantes y con un suelo rocoso que disminuye el riesgo.

Este fenómeno que sacude las Cícladas se denomina enjambre sísmico, lo que se diferencia de los terremotos que suceden con una serie de réplicas, pues no se observa un único terremoto en la secuencia de sismos que pueda ser definido como el movimiento principal.

El profesor de Gestión de Desastres Naturales, Efthimis Lekkas, recalcó este martes que la frecuencia de los temblores ha aumentado hasta cierto punto durante los últimos días y que este fenómeno podría durar "varios días más, quizás incluso semanas".

Lee también: Más de mil 500 evacuados por la erupción de un volcán en Indonesia

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

