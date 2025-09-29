Lunes 29 de septiembre de 2025
Al menos cuatro muertos dejó un tiroteo en una iglesia en EEUU

Dos víctimas fueron encontradas en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Por María Briceño

Al menos cuatro muertos dejó un tiroteo en una iglesia en EEUU
Foto: agencia
La Policía de la localidad de Grand Blanc en Míchigan informó de que han aumentado a cuatro los muertos de un tiroteo ocurrido este domingo en una iglesia mormona, que dejó además a ocho heridos e identificó al autor como Thomas Jacob Sanford, que murió en un enfrentamiento con dos agentes.

Dos víctimas fueron encontradas en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde al momento del tiroteo «cientos de personas» atendían al servicio, según la Policía. En total, con la muerte del tirador, que era también de Míchigan, son cinco los muertos en la iglesia, según dijo el jefe de Policía de Grand Blanc, William Renye, en una rueda de prensa.

De acuerdo con Renye, dos de esos cuatro presentaban heridas de bala, señaló NBC.

Además, la Policía estatal informó que ha estado respondiendo a amenazas de bomba adicionales en diferentes lugares de la comunidad y que algunas ocurrieron en iglesias y fueron desestimadas.

Se informó además que el FBI lidera la investigación sobre el tiroteo "como un acto de violencia selectiva".

De acuerdo con las autoridades, el hombre, que usó un rifle de asalto, estuvo en la Marina entre junio de 2004 y junio de 2008, donde fue mecánico y alcanzó el rango de sargento.

También ha trascendido que durante su carrera militar Sanford, que era de la cercana localidad de Burton, recibió varios premios, entre ellos la Medalla de Buena Conducta de la Marina, la Medalla de la Campaña de Irak, la de Servicio en la Guerra Global contra el Terrorismo y la de Servicio de Defensa Nacional, destacó NBC.

Sanford chocó su automóvil contra la iglesia, tras lo cual abrió fuego y luego la prendió en llamas, incidente que ocurrió alrededor de las 10.25 de la mañana y a las 10.33 ya el tirador había sido neutralizado.

Se informó además que en el lugar del tiroteo se encontraron unos tres dispositivos improvisados.

Noticia al Día/Información de Unión Radio

