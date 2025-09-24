Al menos dos muertos, incluido el atacante, tras tiroteo a una oficina de ICE en Texas

Un tiroteo en una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas dejó este miércoles al menos dos muertos, incluido el atacante, y dos heridos, informó la policía.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, agregó que el atacante se quitó la vida.

Según la televisora local WFAA, su cuerpo fue hallado en el techo de una oficina cercana que pertenece a un abogado de inmigración.

El director interino de ICE, Todd Lyons, declaró a CNN que la persona involucrada era un "posible francotirador".

"La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un inmueble adyacente", informó la Policía de Dallas.

Noticia al Día / BBC