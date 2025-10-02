Jueves 02 de octubre de 2025
Internacionales

Al menos dos muertos tras "ataque terrorista" frente a sinagoga en Manchester

La policía británica confirmó la detención de dos personas

Por Christian Coronel

Al menos dos muertos tras
Al menos dos personas murieron tras un "ataque terrorista" frente a una sinagoga en Manchester, Inglaterra, este jueves 2 de octubre.

Esto durante el Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío. Por su parte, el sospechoso fue abatido por las autoridades policiales.

La policía británica confirmó la detención de dos personas en relación con el ataque a una sinagoga en Manchester (noroeste de Inglaterra), en el que hubo dos muertos (más el atacante) y al menos tres heridos y que ha sido declarado atentado terrorista.

En declaraciones desde Scotland Yard en Londres, el subcomisario Laurence Taylor, jefe de la unidad nacional contra el terrorismo, informó de estos arrestos y reafirmó que el presunto autor resultó también muerto por disparos de los agentes.

"Creemos conocer su identidad, pero por razones de seguridad en el lugar de los hechos, no podemos confirmarla en este momento", afirmó Taylor.

Anteriormente, fuentes policiales indicaron que los artificieros investigan "objetos sospechosos" en el cuerpo del supuesto perpetrador, cuya imagen pudo verse en vídeos en las redes sociales, primero en pie con algo en la cintura y después abatido en el suelo.

El subcomisario expresó sus condolencias a las víctimas y sus familiares y calificó de "devastador" que este ataque se produjera en el día de Yom Kippur, el más sagrado del calendario judío, cuando las sinagogas están especialmente concurridas.

Noticia al Día / AP

