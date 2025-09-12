Viernes 12 de septiembre de 2025
Internacionales

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA: "Nuestro objetivo es construir un gobierno libre de corrupción"

El modelo de IA, bautizado como Diella, asumirá funciones esenciales en el gobierno, encargándose de gestionar las contrataciones públicas del estado.

Por Pasante1

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA:
Foto: Cortesía. Composición: Reyhans Quiroz.
El reelecto primer ministro Edi Rama, que inicia su cuarto mandato, anunció en la asamblea del partido socialista los miembros del gabinete que dejarían su cargo y cuáles se mantendrían en su nuevo mandato. Como sorpresa, anunció como nuevo ministro de licitaciones públicas al modelo de inteligencia artificial ‘Diella’.

La decisión tomada por Edi Rama se convierte en el primer registro de una inteligencia artificial que asume un cargo de gobierno de manera activa, esto, según Rama, con la intención de combatir la corrupción.

Foto: Cortesía.

“La inteligencia artificial no tiene intereses personales ni vínculos políticos, por lo que puede garantizar transparencia y objetividad en la gestión pública”, afirmó el primer ministro albanés.

El modelo de IA, bautizado como ‘Diella’ que significa luz del sol en albanés, asumirá funciones esenciales en el gobierno, encargándose de gestionar las contrataciones públicas del estado. Para esto, Diella tendrá acceso a bases de datos gubernamentales donde podrá identificar todo tipo de irregularidades en tiempo real.

Propósito

Edi Rama comenta que estas decisiones se basan en la intención de crear un gobierno libre de corrupción, “Nuestro objetivo es construir un gobierno más eficiente, transparente y libre de corrupción, y la tecnología es nuestra mejor aliada en este desafío”, comentó.

Este avatar, que posee la imagen de una mujer de mediana edad con vestimenta tradicional albanesa, se hará cargo de todas las decisiones sobre las licitaciones de contratación pública, verificando que todos los fondos públicos sometidos a este procedimiento sean transparentes y libres de corrupción.

Foto: Cortesía.

Ante esta decisión, las reacciones son diversas, tanto en el ámbito político como social de Albania. Aunque este sistema apunta a optimizar los procesos burocráticos y actuar con mayor rapidez ante posibles delitos o malas prácticas, los ciudadanos se muestran preocupados sobre la responsabilidad legal de la IA en caso de errores y las posibles vulnerabilidades en este nuevo sistema.

Reyhans Quiroz

Noticia al Día

