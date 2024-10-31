Alemania cerrará todos los consulados iraníes en el país

El Gobierno alemán cerrará todos los consulados de Irán en Alemania, ha anunciado la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, citada por Tagesschau. La medida afectará a las sedes diplomáticas iraníes en Múnich, Hamburgo y Fráncfort. Mientras que la embajada del país persa en Berlín continuará prestando sus servicios.

La decisión del Gobierno alemán está motivada por la ejecución llevada a cabo esta semana en Irán de Jamshid Sharmahd, que poseía tanto la nacionalidad iraní como la alemana. Teherán le había acusado de estar relacionado con el grupo Tondar, una organización política reconocida en el país persa como terrorista que estaba implicada en acciones violentas.

Noticia al Día/RT