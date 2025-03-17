Sábado 27 de septiembre de 2025
Internacionales

Alemania donará 300 millones de euros para ayuda humanitaria a afectados por la guerra en Siria

También ayuda a los refugiados sirios en Jordania, Líbano, Irak y Turquía, países limítrofes con Siria

Por Candy Valbuena

Alemania donará 300 millones de euros para ayuda humanitaria a afectados por la guerra en Siria
Una familia huyendo de la violencia en la ciudad de Idlib, en Siria. Foto: OCHA/HFO
Alemania informó este lunes, 17 de marzo de que entregará unos 300 millones de euros en ayuda humanitaria para los afectados por la guerra en Siria, país que afronta una transición política tras la caída del dictador Bachar al Asad el pasado mes de diciembre.

Esos 300 millones de euros corresponden a dos partidas presupuestarias, una de 168 millones procedentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y otra de 133 millones del Ministerio para la Cooperación Económica y Desarrollo, según informó el Gobierno alemán a través de un comunicado.

"Son recursos de ayuda humanitaria que se basan en la necesidad y que benefician a la población de Siria, a personas de todos los grupos étnicos" del país, dijo en Berlín en una rueda de prensa ordinaria el portavoz del Ejecutivo germano, Steffen Hebestreit, quien agregó que esa ayuda llegará a los sirios a través de organizaciones internacionales y diversas oenegés.

Según precisó un comunicado conjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio para la Cooperación Económica y Desarrollo, Alemania también ayuda a los refugiados sirios en Jordania, Líbano, Irak y Turquía, países limítrofes con Siria, un país que ha sufrido una guerra civil desde 2011.

Ambos ministerios destacaron que esa ayuda servirá, entre otras cosas, para la adquisición de alimentos, tratamientos médicos, refugios de emergencia y protección de colectivos especialmente vulnerables como mujeres y niños además de personas perseguidas por sus ideas políticas.

Noticia al Día/Con información de EFE

