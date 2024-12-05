Alerta de Tsunami en California tras terremoto de 6.8

Un terremoto de magnitud 6,8 sacudió este jueves 5 de diciembre, el norte de California en el condado de Humboldt y se emitió una alerta de tsunami, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).

El terremoto ocurrió a 26 millas de Eureka, California, 31 millas de Arcata, California, 38 millas de McKinleyville, California y 94 millas de Redding, California.

No hubo daños inmediatos y el terremoto se produjo a unas 70 millas de la costa de Eureka.

De igual modo, medios locales reseñaron que un segundo terremoto de magnitud 5,8 se produjo cerca de Cobb, California.

En los últimos 10 días se han producido dos terremotos de magnitud 3,0 o superior, con epicentro situado cerca.

California y Nevada experimentan un promedio de cinco terremotos de magnitud entre 7,0 y 8,0 cada año, según una muestra de datos de tres años.

Noticia al Día / EFE / Diario 2001