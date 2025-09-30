Alerta en Chicago: Detienen a presunto miembro del Tren de Aragua en estacionamiento de Home Depot

Un presunto integrante del grupo criminal venezolano Tren de Aragua fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza en un operativo realizado en el estacionamiento de un Home Depot en los suburbios de Chicago, como parte de la operación federal “Midway Blitz”.

El detenido, identificado como miembro activo de la organización delictiva, enfrenta cargos por robo de servicios, posesión de cannabis y está vinculado a una investigación por asesinato en el estado de Nueva York. La captura fue confirmada por el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quien compartió imágenes del operativo y aseguró que se trata de una acción para proteger a las comunidades locales de amenazas transnacionales.

Cargos imputados: Robo de servicios, Posesión de cannabis, Participación en un asesinato en Nueva York.

La operación se enmarca en un despliegue más amplio que involucra a más de 300 agentes federales, incluyendo personal del FBI, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes ejecutaron acciones simultáneas en zonas como South Shore y otros suburbios de Chicago.

🚨 ALERTA en Chicago 🚨

Un miembro del Tren de Aragua 🇻🇪 fue detenido en un estacionamiento de Home Depot en los suburbios.



📌 Acusaciones:

•Robo de servicios

•Posesión de cannabis

•Participación en un asesinato en Nueva York



Este caso demuestra cómo las redes criminales… pic.twitter.com/ClvR9weCZY — freddyzur (@freddyzur) September 30, 2025

Noticia al Día / Yahoo Noticias