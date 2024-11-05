Alerta en Colombia por formación de un ciclón en el Caribe

Las autoridades colombianas están atentas a las fuertes lluvias que puede provocar la formación de un nuevo ciclón tropical en el Caribe en las próximas horas y emitieron alertas este lunes 4 de noviembre para al menos diez de los 32 departamentos del país.

"El potencial ciclón tropical número 18 sigue desplazándose hacia el norte, con alta probabilidad de alcanzar la categoría de tormenta tropical durante el día de hoy", expresó la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales en un boletín.

En el documento, la Mesa alertó de la "probable ocurrencia de abundantes precipitaciones en la zona marítima del Caribe colombiano, así como lluvias importantes en el alta Guajira, y precipitaciones moderadas del resto de la región Caribe, incluyendo la zona insular".

Por esa razón, el Gobierno colombiano emitió un estado de "Aviso" para los departamentos de La Guajira y Cesar y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Allí pidió al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) "mantener activos los protocolos, planes de contingencia y todas las acciones de seguimiento y vigilancia, debido a que aún pueden presentarse precipitaciones moderadas a fuertes".

En estas regiones solicitó además estar antes a posibles eventos como "movimientos en masa, inundaciones, crecientes súbitas, en especial los municipios cercanos a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta".

También instó a las autoridades a "tomar medidas y estar atentos por las condiciones de fuertes vientos, altura del oleaje y mar de leva, que pueden causar afectaciones en las zonas costeras y marítimas".

De otro lado, los departamentos de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, Antioquia y Chocó están en fase de "Alistamiento", por lo que la Mesa pidió a las autoridades "realizar las restricciones de acceso para movilización de turistas en zonas de mayor exposición como parques nacionales naturales y playas, entre otros".

Noticia al Día/EFE