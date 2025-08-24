Alerta en Universidad de Carolina del Sur por presencia de hombre armado

La Universidad de Carolina del Sur, ubicada en la ciudad de Columbia, activó una alerta de seguridad este viernes tras reportes de un individuo armado dentro de sus instalaciones. Testigos informaron la presencia del sospechoso, lo que llevó a las autoridades a recomendar a los estudiantes evacuar o resguardarse en lugares seguros, según medios locales.

Los primeros reportes describen al sujeto como un hombre blanco vestido con pantalones negros, visto en la biblioteca Thomas Cooper. En el lugar, periodistas observaron a estudiantes huyendo mientras equipos policiales y de bomberos llegaban rápidamente para atender la situación.

A través de la red social X, la universidad informó recientemente que “no hay evidencia de un tirador activo en este momento”. Sin embargo, las autoridades continúan con las labores de búsqueda y han solicitado a la comunidad universitaria permanecer en resguardo hasta recibir nuevas instrucciones.

Noticia al Día / RT