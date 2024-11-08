Algunas propuestas que ha hecho Donald Trump para su regreso a la presidencia: Migración, justicia, crimen, aborto y más

Durante su campaña, el expresidente Donald Trump ha insistido en que la vida era mejor bajo su Gobierno, y ha prometido revertir muchas de las políticas promulgadas desde que dejó el cargo. Según ha dicho, la amplia agenda de su sucesor sobre el cambio climático, las nuevas restricciones sobre las armas y las protecciones para las personas transgénero estarían todas en la guillotina.

Trump gana las elecciones, proyecta CNN. Sigue aquí las actualizaciones de la noticia en vivo

Al hacer retroceder el calendario hasta antes de enero de 2021, Trump también quiere retomar muchas de las prioridades de su primer mandato, y sus ideas sonarán familiares a cualquiera que haya prestado atención a su primera campaña hace ocho años. Ha dicho que planea terminar de construir el muro entre Estados Unidos y México que prometió por primera vez en 2016, expulsar a todos los indocumentados, aplicar más aranceles a las importaciones y aumentar la producción energética estadounidense.

Su búsqueda de nuevos apoyos también lo ha llevado a hacer promesas a audiencias específicas, como la propuesta en Las Vegas de eliminar el impuesto sobre la renta de los ingresos provenientes de la propina. También ha lanzado ideas ambiciosas pero vagas para posicionar a Estados Unidos de cara al futuro, adoptando los coches voladores, promoviendo la criptomoneda y prometiendo construir 10 nuevas “Ciudades de la Libertad”.

Pero el deseo de venganza también está presente en la candidatura de Trump para volver a Washington, y está tramando represalias contra los sistemas, las instituciones y las personas que cree que le han perjudicado. Él y sus aliados han sugerido que Trump en un segundo mandato podría desatar el Departamento de Justicia contra sus enemigos políticos, purgar el gobierno federal de burócratas desleales y consolidar el poder en la rama ejecutiva.

Trump ha hecho de la inmigración y la frontera un tema central de su campaña, presionando con éxito a los republicanos para que rechazaran un importante acuerdo fronterizo bipartidista a principios de este año y haciendo un viaje a la frontera sur el 29 de febrero, donde promocionó sus anteriores políticas migratorias de línea dura.



En un artículo de opinión publicado en el Des Moines Register aproximadamente una semana antes de ganar las primarias de Iowa en enero, Trump prometió: (usaré) “la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a los miembros de pandillas, traficantes de drogas o miembros de cárteles conocidos o sospechosos de Estados Unidos”.

“Transferiremos porciones masivas de la aplicación de la ley federal a la aplicación de la ley de inmigración, incluidas partes de la DEA, ATF, FBI y DHS”, escribió.

En un video publicado en Truth Social a fines de febrero antes de su visita a la frontera, Trump también prometió “llevar a cabo la operación de deportación interna más grande en la historia estadounidense”.

La campaña de Trump está utilizando las políticas de inmigración del gobernador de Minnesota, Tim Walz, para atacar a la vicepresidenta Kamala Harris, quien nombró a Walz como su compañero de fórmula.



En junio, sin embargo, Trump propuso otorgar “automáticamente” tarjetas verdes a los ciudadanos extranjeros que se gradúen de universidades estadounidenses, comentarios que se apartaron de sus intentos por frenar tanto la inmigración legal como la ilegal mientras estuvo en el cargo.

Después del comienzo de la guerra entre Israel y Hamas en octubre pasado, Trump también prometió cancelar las visas de los “simpatizantes de Hamas”.

“Los sacaremos de nuestros campus universitarios, de nuestras ciudades y los sacaremos de nuestro país, si eso les parece bien”, agregó.

Cárteles de drogas



Hizo promesas similares en 2016 y en 2020

El expresidente también ha hecho de la “guerra” contra los cárteles de la droga una prioridad para su segundo mandato. Si es elegido, Trump dijo en su anuncio de campaña de noviembre de 2022 que pediría al Congreso que garantice que los traficantes de drogas y de personas puedan recibir la pena de muerte por sus “actos atroces”.

Trump también prometió “acabar” con los cárteles de la droga imponiendoles embargos navales, cortando el acceso de los cárteles a los sistemas financieros globales y utilizando fuerzas especiales dentro del Departamento de Defensa para dañar a los líderes de las organizaciones.

Educación



Hizo promesas similares en 2016

En un video de campaña de septiembre de 2023, Trump anunció que planea cerrar el Departamento de Educación y enviar “toda la educación y el trabajo y las necesidades educativas de regreso a los estados”.

“Queremos que dirijan la educación de nuestros hijos, porque lo harán mucho mejor”, agregó.

El expresidente también ha prometido “volver a poner a los padres a cargo y darles la última palabra” en materia educativa. En un video de campaña de enero de 2023, el expresidente dijo que daría preferencias de financiamiento y un “trato favorable” a las escuelas que permitan a los padres elegir directores, abolir la titularidad de los maestros de K-12 (nivel primario y secundario), utilizar el pago por mérito para incentivar la enseñanza de calidad y reducir el número de administradores escolares, como los que supervisan las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.

Trump también dijo en ese video de campaña que recortaría el financiamiento de las escuelas que enseñan teoría crítica de la raza e ideología de género. En un discurso posterior, Trump dijo que restablecería la Comisión 1776, que se lanzó durante su Gobierno anterior para “enseñar nuestros valores y promover nuestra historia y nuestras tradiciones a nuestros hijos”.

El expresidente dijo que encargaría al Departamento de Justicia y al Departamento de Educación que investigaran las violaciones de los derechos civiles por discriminación racial en las escuelas, y que también eliminaría a los “marxistas” del Departamento de Educación. Una segunda administración de Trump perseguiría las violaciones de las cláusulas de Establecimiento y Libre Ejercicio de la Constitución en las escuelas, que prohíben el establecimiento de una religión por parte del gobierno y protegen el derecho de los ciudadanos a practicar su propia religión, dijo.

Trump también ha prometido financiar clases gratuitas en línea con fondos confiscados de las donaciones de universidades privadas.

Atención médica



Hizo promesas similares en 2016 y en 2020

En noviembre pasado, Trump prometió en una serie de publicaciones en Truth Social reemplazar la Ley de Atención Médica Asequible, conocida coloquialmente como Obamacare. Un intento de Trump para derogar y reemplazar el Obamacare fracasó en 2017 después de que tres senadores republicanos se unieran a los demócratas para votar en contra del proyecto de ley.

Un cartel en el que se exige una ampliación del servicio de Medicare, en setiembre de 2017.

Un cartel en el que se exige una ampliación del servicio de Medicare, en setiembre de 2017. AFP/Getty Images

“Obtener una atención médica mucho mejor que Obamacare para el pueblo estadounidense será una prioridad de la Administración Trump”, dijo.

“No es una cuestión de costos, es una cuestión de SALUD. Estados Unidos tendrá uno de los mejores planes de atención médica del mundo. ¡En este momento tiene uno de los PEORES!”, continuó. También redobló su promesa durante un discurso a principios de enero.

Trump también prometió en un video de campaña de junio de 2023 restablecer su orden ejecutiva anterior para que el gobierno de Estados Unidos pague el mismo precio por los productos farmacéuticos que otros países desarrollados. Biden revocó algunas de las políticas farmacéuticas del expresidente.

Trump dijo en abril que no firmaría una prohibición federal del aborto y ha adoptado la postura de que las leyes sobre el aborto deben ser decididas por los estados.

“Los estados lo definirán mediante votación o legislación o quizás ambas, y lo que decidan debe ser la ley del territorio”, dijo Trump en una grabación de abril publicada en su plataforma Truth Social.

Trump también dijo en mayo que no apoyaba la prohibición de los métodos anticonceptivos. Anteriormente dijo que estaba “analizándolo” cuando se le preguntó si apoyaba las restricciones a los anticonceptivos.

Temas de género



“Revocaré todas las políticas de Biden que promuevan la castración química y la mutilación sexual de nuestros jóvenes y pediré al Congreso que me envíe un proyecto de ley que prohíba la mutilación sexual infantil en los 50 estados”, dijo Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora de 2023 en marzo pasado.

Trump agregó en un video de campaña que emitiría una orden ejecutiva para instruir a las agencias federales a recortar los programas que promueven las transiciones de género, además de pedir al Congreso que detenga el uso de fondos federales para promover y pagar procedimientos de afirmación de género. El expresidente agregó que su administración no permitiría que los hospitales y los proveedores de atención médica cumplan con los estándares federales de salud y seguridad para Medicaid y Medicare si brindan atención química o física de afirmación de género a los jóvenes.

Sistema de justicia



Hizo promesas similares en 2016* y en 2020

Trump ha prometido utilizar el Departamento de Justicia para atacar a sus críticos y antiguos aliados. En varios videos y discursos, el expresidente también expuso sus planes para desmantelar el actual sistema de justicia despidiendo a “fiscales marxistas radicales que están destruyendo Estados Unidos”.

“Nombraré a un verdadero fiscal especial para perseguir al presidente más corrupto de la historia de los Estados Unidos de América, Joe Biden, y a toda la familia criminal de Biden”, dijo Trump en junio de 2023. “Aniquilaré por completo el Estado profundo”.

Trump dijo en un video de campaña el año pasado que restablecería una orden ejecutiva de 2020 para eliminar a los burócratas “deshonestos” y propondría una enmienda constitucional para limitar el mandato de los miembros del Congreso.

Para abordar la “perturbadora” relación entre las plataformas tecnológicas y el gobierno, el expresidente dijo en un video de enero de 2023 que promulgaría un período de reflexión de siete años antes de que los empleados de agencias como el FBI o la CIA puedan trabajar para plataformas que supervisan datos masivos de usuarios.

Trump agregó en varios comunicados de campaña que encargaría al Departamento de Justicia que investigara la censura en línea, que prohibiría a las agencias federales “coludir” para censurar a los ciudadanos y que suspendería el dinero federal a las universidades que participen en “actividades de apoyo a la censura”.

En un discurso de septiembre de 2023 en la Cumbre Pray Vote Stand del Family Research Council en la ciudad de Washington, Trump también promocionó los planes de seguir nombrando jueces conservadores.

“Una vez más, nombraré jueces conservadores sólidos como una roca para que hagan lo que tienen que hacer al estilo de los jueces Antonin Scalia; Samuel Alito, un gran caballero; y otro gran caballero, Clarence Thomas”, dijo.

Trump también se ha comprometido a “nombrar fiscales federales que serán el polo opuesto de los fiscales de distrito de Soros y otros que se están nombrando en todo Estados Unidos”.

En un discurso de septiembre de 2023 en la ciudad de Washington, Trump también anunció que nombraría un grupo de trabajo para revisar los casos de personas que, según él, habían sido “injustamente perseguidas por la administración Biden”. Trump señaló que quería “estudiar la situación muy rápidamente y firmar sus indultos o conmutaciones el primer día”.

Se trata de una medida que podría llevar a posibles indultos de muchos alborotadores de la insurrección del 6 de enero de 2021, lo que sugirió que haría en un foro abierto de CNN en mayo de 2023.

En la Convención Libertaria de mayo, Trump también prometió liberar a Ross Ulbricht, el fundador del mercado negro en línea Silk Road, que cumple cadena perpetua por lavado de dinero, tráfico de drogas y piratería informática. Trump se negó a conmutar la sentencia de Ulbricht durante su presidencia.

*Solo las promesas sobre nombramientos de jueces y límites de mandatos en el Congreso son similares a las de campañas anteriores

Crimen



Hizo promesas similares en 2016 y en 2020

Trump dijo en dos videos de campaña de febrero de 2023 que si los fiscales “marxistas” se niegan a presentar cargos y entregan “nuestras ciudades a criminales violentos”, él “no dudará en enviar a las fuerzas del orden federales para restablecer la paz y la seguridad pública”.

Trump agregó que ordenaría al Departamento de Justicia que abra investigaciones de derechos civiles en las fiscalías de la “izquierda radical” que se dedicaron a la aplicación racial de la ley, alentar al Congreso a utilizar su autoridad legal sobre la ciudad de Washington, para restaurar “la ley y el orden” y revisar los estándares federales de disciplina de menores para abordar delitos crecientes como los robos de vehículos.

Al abordar las políticas realizadas en lo que Trump llama la “guerra de los demócratas contra la policía”, el expresidente prometió en un video de campaña que aprobaría una “inversión récord” para contratar y volver a capacitar a la policía, fortalecer protecciones como la inmunidad calificada, aumentar las penas por agredir a los agentes del orden y desplegar la Guardia Nacional cuando la policía local “se niegue a actuar”.

El expresidente agregó que exigiría a las agencias de aplicación de la ley que reciben dinero de su inversión financiera o al Departamento de Justicia que utilicen medidas de “sentido común demostrado”, como el de parar y registrar.

Política exterior



Hizo promesas similares en 2016 y en 2020

Trump ha continuado sus ataques contra los países miembros de la OTAN, una alianza de defensa europea y norteamericana. En un mitin en Carolina del Sur a principios de este año, Trump dijo que no cumpliría con la cláusula de defensa colectiva de la alianza y que alentaría a Rusia a hacer “lo que le dé la gana” si un país miembro no cumplía con las pautas de gasto.



“La OTAN estaba destrozada hasta que llegué yo”, dijo Trump. “Dije: ‘Todo el mundo va a pagar’. Dijeron: ‘Bueno, si no pagamos, ¿nos van a proteger de todos modos?’. Dije: ‘Absolutamente no’. No podían creer la respuesta”.

El expresidente también se ha comprometido anteriormente a poner fin a la guerra en Ucrania, aunque no ha ofrecido detalles sobre cómo lo haría. “Poco después de ganar la presidencia, habré resuelto la horrible guerra entre Rusia y Ucrania”, dijo Trump en un evento de campaña en New Hampshire el año pasado, añadiendo en otro discurso que no le llevaría “más de un día” resolver la guerra si era elegido.

Trump abordó además su estrategia de detener las “guerras interminables” al prometer eliminar a los “belicistas”, los “fraudes” y los “fallos en los altos rangos de nuestro gobierno”, y reemplazarlos por funcionarios de seguridad nacional que defendieran los intereses de Estados Unidos. El expresidente agregó en un video de campaña que impediría que los cabilderos y los contratistas del gobierno presionen a los altos funcionarios militares hacia la guerra.

Además, Trump ha dicho que restablecería su “maravillosa” prohibición de viajes a personas de varios países de mayoría musulmana para “mantener a los terroristas islámicos radicales fuera de nuestro país”, después de que Biden revocara la prohibición en 2021.

Nuevas ciudades y coches voladores



Trump dijo en varios videos de campaña que encabezaría un intento por construir las llamadas “Ciudades de la Libertad” para “reabrir la frontera, reavivar la imaginación estadounidense y dar a cientos de miles de jóvenes y otras personas, todas familias trabajadoras, una nueva oportunidad de ser propietarios de una vivienda y, de hecho, (de vivir) el sueño americano”.

En su plan, el gobierno federal crearía 10 nuevas ciudades en terrenos federales y se las adjudicaría a las zonas con las mejores propuestas de desarrollo. El expresidente dijo en un video de campaña que las Ciudades de la Libertad traerían el regreso de la industria estadounidense, oportunidades económicas y una vida asequible.

En el video de marzo de 2023, Trump añadió que Estados Unidos, bajo una segunda administración Trump, lideraría los esfuerzos para “desarrollar vehículos de despegue y aterrizaje verticales para familias e individuos”, sin dejar que China lidere “esta revolución en la movilidad aérea”. El expresidente dijo que estos vehículos aéreos cambiarían el comercio y traerían riqueza a las comunidades rurales.

Vehículos eléctricos



Trump ha prometido derogar las nuevas normas de contaminación de los vehículos en la Agencia de Protección Ambiental que podrían exigir que los vehículos eléctricos representen hasta dos tercios de los automóviles nuevos vendidos en EE.UU. para 2032. Las políticas de Biden relacionadas con los vehículos eléctricos, afirmó Trump en un mitin en Michigan el pasado mes de septiembre, “significan la muerte de la industria automotriz estadounidense”.

“El primer día, terminaré con la normativa sobre vehículos eléctricos de Joe Biden y cancelaré todas las regulaciones que destruyen empleos y están aplastando a los trabajadores automotrices estadounidenses”, agregó Trump.

Energía



Hizo promesas similares en 2016 y en 2020

Trump ha prometido reducir los precios de la energía aumentando la producción nacional. En varias apariciones de campaña, ha presentado planes para poner fin a los retrasos en los permisos y arrendamientos federales de perforación.

“Vamos a ‘perforar, nena, perforar’ de inmediato”, dijo Trump a una multitud de partidarios en Des Moines, Iowa, durante un discurso después de ganar las primarias republicanas del estado en enero.

En un mitin en Carolina del Sur en febrero, prometió eliminar los límites a las exportaciones estadounidenses de gas natural.

El Washington Post también informó que Trump, durante una reunión en abril en Mar-a-Lago, prometió revertir algunas de las políticas climáticas del presidente Joe Biden si los ejecutivos petroleros recaudaban mil millones de dólares para su campaña.

En cuanto a otras fuentes de energía, Trump también ha cambiado su tono sobre la expansión de los parques eólicos marinos, que había promocionado al comienzo de su presidencia como parte de un impulso más amplio para “liberar las fuerzas de la innovación económica para desarrollar y explorar más plenamente nuestra economía oceánica”.

En mayo, Trump describió los parques eólicos como “horribles” y acusó a las turbinas de matar aves y ballenas, añadiendo que “se aseguraría de que eso termine el primer día”.

Trump también ha promovido la minería de criptomonedas en Estados Unidos, una industria que se ha vuelto significativamente más dependiente de los combustibles fósiles. La minería de Bitcoin consume mucha energía, ya que los servidores requieren enormes cantidades de energía para resolver una serie compleja de algoritmos para verificar las transacciones.

“¡Queremos que todos los Bitcoin restantes se FABRIQUEN EN EE.UU.! ¡Nos ayudará a ser DOMINANTES EN EL CONSUMO DE ENERGÍA!”, dijo en Truth Social.

Comercio



Hizo promesas similares en 2016 y en 2020

En febrero, Trump prometió imponer “duras sanciones a China y a otros abusadores comerciales”.

“Se llama: ustedes nos joden, y nosotros los jodemos a ustedes”, dijo Trump en un mitin en Carolina del Sur.

En virtud de su propuesta “Ley de Comercio Recíproco de Trump”, el expresidente dijo que si otros países imponen aranceles a Estados Unidos, el país impondrá un arancel “recíproco, idéntico” en respuesta.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), y el presidente de China, Xi, salen de un evento de líderes empresariales en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, en noviembre de 2017.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), y el presidente de China, Xi, salen de un evento de líderes empresariales en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, en noviembre de 2017. NICOLAS ASFOURI

Fue la misma promesa que Trump hizo en un video de campaña en 2023: imponer los mismos aranceles que otros países puedan imponer a Estados Unidos. El objetivo, dijo entonces el expresidente, es lograr que otros países bajen sus aranceles.

Como parte de una estrategia más amplia para recuperar empleos en Estados Unidos, Trump también dijo que implementaría su llamada agenda comercial “Estados Unidos primero” si era elegido. Al establecer aranceles universales para la mayoría de los productos extranjeros, el expresidente dijo que los estadounidenses verían disminuir los impuestos a medida que aumentaran los aranceles. Su propuesta también incluye un plan de cuatro años para eliminar gradualmente todas las importaciones chinas de bienes esenciales, así como evitar que China compre productos estadounidenses y detener la inversión de empresas estadounidenses en China.

Trump también dijo en febrero que consideraría imponer un arancel de más del 60% a todas las importaciones chinas si es reelegido.

En una reunión con legisladores republicanos del Congreso en junio, Trump también sugirió reemplazar los impuestos federales sobre la renta con aranceles elevados, según un informe de Reuters.

El expresidente se ha centrado especialmente en China, prometiendo en un video de campaña de enero de 2023 restringir la propiedad china de infraestructura estadounidense como energía, tecnología, telecomunicaciones y recursos naturales. Trump también dijo que obligaría a los chinos a vender las tenencias actuales que puedan poner en riesgo la seguridad nacional. “La seguridad económica es la seguridad nacional”, dijo.

Economía



Hizo promesas similares en 2016 y en 2020

Trump ha prometido extender los recortes de su Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017 (TCJA), en particular las exenciones de impuestos sobre la renta individual de la TCJA. El expresidente también ha hablado de reducir la tasa impositiva 2corporativa del 21% actual al 15%.

Haré que los recortes de impuestos de Trump sean los mayores de la historia”, dijo el expresidente a principios de este año en la Gala de Honores de la Federación Conservadora Negra en Carolina del Sur. “Lo haremos permanente y les daremos un nuevo auge económico”.

Trump también se ha comprometido a derogar las subidas de impuestos de Biden, “abordar de inmediato” la inflación y poner fin a lo que llamó la “guerra” de Biden contra la producción energética estadounidense.

Durante una parada de campaña en Las Vegas, Trump también se comprometió a poner fin a los impuestos sobre las propinas, una medida destinada a atraer a cientos de miles de personas que trabajan en la ciudad.

Segunda Enmienda



“Tomaré la orden ejecutiva de Biden que ordena al gobierno federal atacar a la industria de las armas de fuego, y la haré trizas y la tiraré a la basura el primer día”, dijo Trump en el foro de liderazgo del Instituto de Acción Legislativa de la Asociación Nacional del Rifle de 2023 en abril pasado.

El expresidente también prometió en el discurso que el gobierno no infringiría los derechos de los ciudadanos de la Segunda Enmienda. En mayo, dijo que firmaría una legislación que obligaría a los estados a reconocer un permiso de porte oculto de armas de cualquier jurisdicción.

Equidad



“Crearé un equipo especial para revisar rápidamente cada acción tomada por las agencias federales bajo la agenda de ‘equidad’ de Biden que deba ser revertida. Revertiremos casi todas ellas”, dijo Trump en un video de campaña.

Trump agregó en varios videos de campaña que revocaría la orden ejecutiva de equidad de Biden que requería que las agencias federales entregaran resultados equitativos en políticas y realizaran capacitaciones en materia de equidad. Si es elegido, Trump dijo que también despediría al personal contratado para implementar la política de Biden y luego restablecería su orden ejecutiva de 2020 que prohíbe los estereotipos raciales y sexuales en el gobierno federal.

Noticia al Día / CNN