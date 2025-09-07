Sábado 06 de septiembre de 2025
Alimentos Polar aclara la situación tras alerta sanitaria por fumonisina en lote de harina PAN en Chile

Alimentos Polar Chile emitió un comunicado oficial en respuesta al reciente anuncio del Ministerio de Salud de Chile, que ordenó…

Por María Briceño

Alimentos Polar aclara la situación tras alerta sanitaria por fumonisina en lote de harina PAN en Chile
Alimentos Polar Chile emitió un comunicado oficial en respuesta al reciente anuncio del Ministerio de Salud de Chile, que ordenó el retiro de un lote de harina PAN por la presunta presencia de fumonisina, una toxina que puede contaminar el maíz y otros cereales.

En el comunicado, la empresa subraya que la seguridad y calidad de sus productos son su máxima prioridad, por lo que someten toda su cadena de producción a rigurosos controles internos. Estos procedimientos van desde la recepción de la materia prima hasta el empaque y transporte del producto final, para asegurar que cumplan con los más altos estándares de calidad e inocuidad.

La empresa detalló que, como parte de sus protocolos, realizan constantes análisis y pruebas, incluyendo estudios fisicoquímicos, microbiológicos y de toxinas. Estas evaluaciones se llevan a cabo en laboratorios internos y externos certificados antes de que cualquier lote de harina sea importado a Chile, con el fin de garantizar la seguridad de los consumidores.

Noticia al Día

