Jueves 07 de agosto de 2025
Álvaro Uribe inicia condena de 12 años en prisión domiciliaria

El expresidente colombiano asegura que continuará en la lucha política contra lo que denomina “la mordaza neocomunista”

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, confirmó este miércoles que ya se encuentra cumpliendo la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta por la justicia de su país, tras ser hallado culpable por los delitos de soborno en actuación penal en concurso homogéneo y fraude procesal.

En un comunicado difundido horas después de presentarse ante el juzgado de Rionegro, Uribe señaló que desde el pasado viernes se encuentra privado de libertad, portando la identificación correspondiente como recluso. “Esta tarde comparecí al juzgado de Rionegro. Me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario, que estoy cumpliendo desde el pasado viernes con la identificación de preso”, expresó el exmandatario.

La decisión judicial se produce luego de más de 13 años de proceso, en el que se le acusó de intentar manipular testigos para favorecer su causa judicial. A pesar de que su defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, solicitó que se le permitiera continuar el proceso de apelación en libertad, la jueza determinó que debía iniciar el cumplimiento de la pena de forma inmediata.

Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, aprovechó el comunicado para emitir un mensaje político, en el que criticó duramente al gobierno actual y advirtió sobre el rumbo que, a su juicio, está tomando el país. “Continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 26 derrote la naciente mordaza neocomunista porque, si se consolida, acabará con la nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total”, afirmó.

A pesar de las restricciones legales que implica su condena, el exmandatario dejó claro que no se retirará de la vida política y que seguirá activo en el debate nacional.

