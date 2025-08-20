Álvaro Uribe reacciona a su libertad: “Cada minuto lo dedicaré a la libertad de Colombia”

Tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de concederle libertad inmediata mientras se resuelve la apelación a su condena en primera instancia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez emitió un mensaje en Instagram, en el que agradeció el respaldo y reafirmó su compromiso político.

“Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, expresó Uribe

La decisión judicial responde a una tutela interpuesta por su defensa, que argumentó la vulneración de derechos fundamentales durante el proceso. Aunque la condena de 12 años por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal sigue vigente en primera instancia, el fallo del Tribunal permite que el exmandatario enfrente el proceso en libertad.

La reacción de Uribe fue acompañada por manifestaciones de apoyo de sectores afines, incluyendo miembros del Centro Democrático y figuras como la senadora María Fernanda Cabal, quien calificó el fallo como “una gran noticia”. Por otro lado, voces de la oposición, como el senador Iván Cepeda, expresaron su desacuerdo con la medida, aunque reiteraron su respeto por las decisiones judiciales3.

La libertad de Uribe reaviva el debate político en Colombia, en un contexto marcado por la polarización y la cercanía de las elecciones presidenciales de 2026. Mientras sus seguidores celebran lo que consideran un acto de justicia, sus detractores insisten en que el proceso judicial debe continuar con rigor.

Noticia al Día