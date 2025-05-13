Lunes 18 de agosto de 2025
Internacionales

América Latina despide al exmandatario uruguayo José ‘Pepe’ Mujica: "Te vamos a extrañar"

Mandatarios, exmandatarios y otros importantes líderes de América Latina manifiestan sus mensajes de pesar

Por Ernestina García

América Latina despide al exmandatario uruguayo José ‘Pepe’ Mujica:
Foto X
Mandatarios, exmandatarios y otros importantes líderes de América Latina manifiestan sus mensajes de pesar ante el fallecimiento del expresidente uruguayo, José ‘Pepe’ Mujica.

Mujica, quien padecía cáncer de esófago, murió este martes 13 de mayo, confirmó el actual gobernante de Uruguay, Yamandú Orsi.

"Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo", escribió en su cuenta en X.

Uno de los primeros en pronunciarse tras la noticia fue el exmandatario boliviano Evo Morales. "Nos duele profundamente la partida […] Recuerdo siempre sus consejos llenos de experiencia y sabiduría. Él fue un ferviente creyente en la integración y en la Patria Grande", expresó.

"Se nos fue Pepe", escribió, por su parte, el expresidente de Ecuador Rafael Correa, en un mensaje en su cuenta en X, que acompañó con una fotografía del exmandatario uruguayo.

De igual forma, el expresidente de Argentina Alberto Fernández publicó: "Pepe Mujica ha sido un ejemplo para una política que todo lo banaliza. Un ejemplo de austeridad en una sociedad que premia a quienes amasan fortunas. Sin serlo, ha sido el mejor de los cristianos. Sin (el papa) Francisco y sin Pepe, el mundo se entristece y se debilita. Mi recuerdo por siempre para ese gran uruguayo".

"Adiós amigo. Ojalá América Latina, algún día, tenga himno, ojalá América del Sur se llame, algún día: Amazonía", compartió, entretanto, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, quien calificó a Mujica como "el gran revolucionario".

Desde Brasil, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que indican que han recibido la noticia "con profundo pesar". Lo recuerdan como un "gran amigo de Brasil" ; "entusiasta" del Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); y, además, "uno de los principales artífices de la integración de América del Sur y América Latina y, sobre todo, uno de los humanistas más importantes de nuestro tiempo".

"Su compromiso con la construcción de un orden internacional más justo, democrático y solidario es un ejemplo para todos", se lee en el texto. "Hasta siempre, Pepe", sumó el Partido de los Trabajadores de Brasil.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se unió este martes al luto regional por el fallecimiento del exmandatario de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica.

"Lamentamos profundamente la muerte de nuestro querido Pepe Mujica, ejemplo para América Latina y el mundo entero por la sabiduría, pensamiento y sencillez que lo caracterizaron", escribió Sheinbaum en X.

El también expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou expresó su "respeto". "Me nace destacar lo bueno y las coincidencias. Me quedo, entre otras, con la imagen de la ida a Brasil a la asunción de Lula", comentó.

A los mensajes se unió el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez: "Un mundo mejor. En eso creyó, militó y vivió Pepe Mujica. La política cobra sentido cuando se vive así, desde el corazón. Mi cariño más profundo para su familia y para Uruguay. Eterno, Mujica".

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, lamentó este martes el deceso del exmandatario uruguayo, José ‘Pepe’ Mujica, a consecuencia de un cáncer que lo aquejaba desde hace varios meses.

"Con profundo pesar, transmitimos nuestras condolencias y sentimientos de solidaridad a los compañeros, compañeras y familiares de José ‘Pepe’ Mujica. Hombre humilde e incansable luchador social, cuya vida fue de lucha, enfrentando todas las vicisitudes con entereza y dignidad", escribió Maduro en su canal de Telegram.

Noticia al Día/RT

