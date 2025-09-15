Lunes 15 de septiembre de 2025
Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Seth Rogen es un actor, comediante, guionista, director y productor de cine y televisión canadiense. Comenzó su carrera haciendo comedia en vivo durante cuatro años cuando era un adolescente.

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa
La 77ª edición de los premios Emmy concluyó con un claro ganador: Apple TV+. La plataforma de streaming dominó la noche con su serie The Studio, una sátira sobre Hollywood que se llevó un impresionante total de 13 estatuillas, incluyendo la de Mejor Serie de Comedia. Su creador, Seth Rogen, fue una de las grandes figuras al sumar tres premios.

Lee también: Daniel Sarcos, Neguito Borjas y Jandy Ventura estrenan "Yo no soy diferente" este viernes 19-Sept

Aunque The Studio fue la estrella de la noche, otros programas también brillaron. Adolescence (Netflix), Severance (Apple TV+) y SNL50 (NBC) quedaron en segundo lugar con ocho galardones cada uno. Sin embargo, la atención se mantuvo en la gran sorpresa que definió la gala.

La victoria inesperada de la noche fue para The Pitt de HBO, que contra todo pronóstico se coronó como Mejor Serie Dramática. Este triunfo fue especialmente significativo porque superó a Severance, la gran favorita con un récord de 27 nominaciones. A pesar de su derrota principal, Severance no se fue con las manos vacías y Britt Lower ganó el premio a Mejor Actriz Principal.

La gala también reconoció a otros talentos destacados. Noah Wyle fue premiado como Mejor Actor Principal por su papel en The Pitt, mientras que Stephen Graham se llevó el galardón por su actuación en Adolescence. En comedia, Jean Smart y Seth Rogen fueron premiados por sus roles en Hacks y The Studio, respectivamente.

Tembló en Maracaibo

Tembló en Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

Atención, usuarios: Hoy 15-Sept es lunes bancario

Atención, usuarios: Hoy 15-Sept es lunes bancario

Se perdió la perrita ‘Mía’ en San Francisco

La mascota se extravió en la avenida 35 del municipio sureño

Daniel Sarcos, Neguito Borjas y Jandy Ventura estrenan "Yo no soy diferente" este viernes 19-Sept

Sarcos adelantó que este proyecto se estrenará en todas las plataformas digitales y que es una muestra de hermandad con RD a través de la música

Arrestan al "estafador de Tinder": Sí, al mismo que inspiró el documental de Netflix

La detención se produjo en respuesta a la notificación para su captura emitida por Interpol
EEUU cierra acuerdo sobre TikTok: Garantiza su seguridad y es "justo" para China

Minutos antes del anuncio, el presidente Trump publicó en su red social que había un acuerdo que iba a "encantar" a los jóvenes estadounidenses.

