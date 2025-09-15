Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

La 77ª edición de los premios Emmy concluyó con un claro ganador: Apple TV+. La plataforma de streaming dominó la noche con su serie The Studio, una sátira sobre Hollywood que se llevó un impresionante total de 13 estatuillas, incluyendo la de Mejor Serie de Comedia. Su creador, Seth Rogen, fue una de las grandes figuras al sumar tres premios.

Aunque The Studio fue la estrella de la noche, otros programas también brillaron. Adolescence (Netflix), Severance (Apple TV+) y SNL50 (NBC) quedaron en segundo lugar con ocho galardones cada uno. Sin embargo, la atención se mantuvo en la gran sorpresa que definió la gala.

La victoria inesperada de la noche fue para The Pitt de HBO, que contra todo pronóstico se coronó como Mejor Serie Dramática. Este triunfo fue especialmente significativo porque superó a Severance, la gran favorita con un récord de 27 nominaciones. A pesar de su derrota principal, Severance no se fue con las manos vacías y Britt Lower ganó el premio a Mejor Actriz Principal.

La gala también reconoció a otros talentos destacados. Noah Wyle fue premiado como Mejor Actor Principal por su papel en The Pitt, mientras que Stephen Graham se llevó el galardón por su actuación en Adolescence. En comedia, Jean Smart y Seth Rogen fueron premiados por sus roles en Hacks y The Studio, respectivamente.

