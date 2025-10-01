Arrestan a estudiante de 13 años tras consultar en ChatGPT cómo matar a su amigo en clase en Florida

Un estudiante de 13 años de una escuela en Florida hizo una inquietante pregunta a ChatGPT que movilizó de inmediato a las autoridades.

El Departamento de Policía del Condado Volusia informó que el pasado viernes un agente de la South Western Middle School recibió una alerta sobre lo que había consultado el joven.

Un video de la policía en Facebook muestra al agente en la casa del joven, a quien el Nuevo Herald no identifica por ser menor de edad, donde lo arrestó y lo trasladó a la cárcel del condado.

La policía informó que el estudiante preguntó a ChatGPT: “¿Cómo matar a un amigo en medio de la clase?”.

Cuando las autoridades lo confrontaron, el niño dijo que solo estaba tomándole el pelo a un amigo que lo había molestado.

“Otra broma que causa una emergencia en una escuela”, indicó la policía de Volusia sin ofrecer más detalles del caso.

Solicitó a los padres que hablaran con sus hijos para que eviten cometer “el mismo error”.

Noticia al Día/Información de Nueva Herald