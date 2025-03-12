Arroceros colombianos en huelga bloquean carretera en la zona de frontera con Venezuela

Los cultivadores de arroz de Colombia, que hace nueve días iniciaron una protesta nacional para pedir al Gobierno soluciones para la crisis del sector, bloquearon este martes una segunda carretera en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Los arroceros, que protestan en al menos una decena de departamentos colombianos, cortaron este martes 11 de marzo, el tráfico en la carretera entre Cúcuta, capital de Norte de Santander, y la localidad de Puerto Santander, lo que dejó a decenas de conductores parados.

Según los productores del cereal, es urgente que el Gobierno tome medidas para aliviar sus deudas y protegerlos de las importaciones que tienen a muchos al borde de la quiebra.

Con tractores, camiones o a pie, decenas de campesinos, algunos de ellos llevando banderas de Colombia, llegaron hasta un punto del anillo vial llamado Peracos para bloquear el paso de vehículos, de la misma forma que hicieron el pasado jueves el sector de Pedregales, en la carretera entre los municipios de El Zulia y Tibú.

"Necesitamos que se reconozca el valor de nuestro trabajo", reclamó a lo lejos uno de los agricultores que participa en la huelga de arroceros que con el paso de los días se intensifica en departamentos productores como Huila, Tolima, Meta, Casanare, Norte de Santander, Sucre, Cesar y La Guajira, entre otros.

Los productores de arroz exigen precios justos para su producto, un alimento básico en la dieta colombiana, y denuncian el impacto de las importaciones, que merman sus ingresos.

