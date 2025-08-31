Domingo 31 de agosto de 2025
Internacionales

Asesinado primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi

A través de declaraciones, la Presidencia de la República de Yemen y el Partido Social Nacionalista lamentaron el deceso de Ahmed Ghaleb al-Rahwi y sus colegas.

Por Ernestina García

Los hutíes del Yemen anunciaron que el primer ministro del grupo rebelde pro iraní que controla parte del país, Ahmed al-Rahawi, murió en un ataque aéreo israelí el pasado jueves, junto a varios de sus ministros.

“Anunciamos el martirio el jueves del muyahidín Ahmed Ghaleb al-Rahawi, primer ministro del Gobierno de Cambio y Construcción, junto con varios de sus colegas ministros”, señaló la presidencia hutí en un comunicado en redes.

Pocas horas después, el jefe del Consejo Político Supremo de los hutíes, Mahdi al-Mashad, advirtió a Israel que “su venganza no duerme” y prometió “días oscuros” para el país.

La agencia de noticias Saba anunció que Al-Mashad nombró al vice primer ministro Muhamad Meftah para que se haga cargo de los asuntos de Gobierno, mientras se reorganiza la administración hutí tras el ataque.

El jefe del Gobierno y los ministros fueron asesinados mientras celebraban una reunión para evaluar los resultados de sus actividades este año. Otros ministros sufrieron lesiones y en estos momentos reciben atención médica.

A través de declaraciones, la Presidencia de la República de Yemen y el Partido Social Nacionalista lamentaron el deceso de Ahmed Ghaleb al-Rahwi y sus colegas.

