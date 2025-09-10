Miércoles 10 de septiembre de 2025
Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

Una mujer resultó herida en el hecho y trasladada a un hospital de esta localidad de Valle del Cauca

Por Candy Valbuena

El asesinato a tiros del secretario de Gobierno de la Alcaldía del municipio colombiano de Pradera, José Dorian Jiménez, ocurrió a menos de un mes de la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permaneció hospitalizado por poco más de dos meses por las graves heridas que le fueron propinadas. Foto: RRSS
El secretario de Gobierno de la Alcaldía del municipio colombiano de Pradera, José Dorian Jiménez, fue asesinado a tiros este martes, 9 de septiembre cuando se encontraba en la plaza de ese pueblo del departamento del Valle del Cauca, viendo el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela.

Foto: Archivo / Concejo Municipal de Pradera

Según testigos del crimen, hombres armados se aproximaron a Jiménez y le dispararon en repetidas ocasiones y aunque fue trasladado a un centro médico de la vecina ciudad de Palmira, falleció por la gravedad de las heridas.

Una mujer que estaba entre los congregados en la plaza para ver el partido de las eliminatorias al Mundial de 2026 también resultó herida y fue llevada a un hospital.

Líder político

Jiménez había sido concejal y candidato a la alcaldía de Pradera, y era un líder político reconocido en el departamento del Valle del Cauca.

"Muy duro recibir la noticia del asesinato del secretario de Gobierno de Pradera, José Dorian Jiménez. No es aceptable el deterioro generalizado de la seguridad por todo el país que sigue matando colombianos", dijo Alejandro Eder, alcalde de Cali, capital del Valle del Cauca.

Según Eder, recuperar la seguridad "debe ser la máxima prioridad del gobierno nacional".

A menos de un mes de la muerte de Uribe Turbay

El asesinato de Jiménez ocurre menos de un mes después de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido opositor de derechas Centro Democrático, quien falleció el 11 de agosto, 64 días después de ser gravemente herido a tiros en un atentado en Bogotá.

El secretario de Gobierno de la Alcaldía del municipio colombiano de Pradera, José Dorian Jiménez, fue asesinado este martes, 9 de septiembre. Foto: RRSS

Por su parte, el representante a la Cámara Duvalier Sánchez, del partido Alianza Verde, lamentó que "los criminales vuelven a actuar sin ningún reparo en un hecho cobarde y gravísimo".

El director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule, aseguró que Jiménez fue clave para trabajar en ese municipio con las distintas comunidades que fueron despojadas de sus predios durante el conflicto armado.

"Este hecho nos duele en el corazón y nos recuerda que la violencia nunca podrá ser el camino para la construcción de un futuro digno y justo", manifestó Yule.

Lee también: ¡No se pudo! La Vinotinto cayó goleada ante Colombia y se quedó sin repechaje

Noticia al Día/Con información de EFE

