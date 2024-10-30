Domingo 17 de agosto de 2025
Internacionales

Asesinaron a balazos a un periodista mexicano minutos después de su transmisión en vivo

El periodista mexicano Mauricio Cruz Solís fue asesinado a balazos la noche del martes en el centro de la ciudad…

Por Ernestina García

Asesinaron a balazos a un periodista mexicano minutos después de su transmisión en vivo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El periodista mexicano Mauricio Cruz Solís fue asesinado a balazos la noche del martes en el centro de la ciudad de Uruapan, estado de Michoacán, minutos después de su transmisión en vivo y una entrevista con el alcalde local, informa La Voz de Michoacán.

Cruz comenzó su transmisión en vivo alrededor de las 21:15 (hora local) para su plataforma ‘Minuto x Minuto’ sobre un incendio ocurrido en el Mercado Tariácuri.

Asimismo, el periodista entrevistó al alcalde Carlos Manzo sobre las consecuencias del fuego que dejó al menos 66 locales comerciales afectados, según Milenio. El presidente municipal comentó que se aplicará una inversión de 10 millones de pesos para rehabilitar el mercado.

Poco antes de las 22:00 horas, el reportero fue blanco de un ataque con arma de fuego y murió en el lugar, mientras que una segunda persona que caminaba por la zona resultó herida, comunicó la Fiscalía General de Michoacán.

"En apego al protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, la Fiscalía emprendió los actos de investigación que conduzcan al esclarecimiento de los hechos", reza el comunicado.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, lamentó la muerte del periodista. "El Gobierno de Michoacán condena el homicidio del comunicador Mauricio Solís ocurrido la noche de este martes en Uruapan", escribió el funcionario en su cuenta oficial de X. "Se ha implementado un operativo coordinado entre distintas instituciones para dar con los agresores y llevarlos ante las autoridades correspondientes", añadió.

Noticia al Día/RT

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Día Mundial del Peatón:

Día Mundial del Peatón: "Pase, adelante

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Noticias Relacionadas

Al Dia

Reportan varias familias damnificadas tras desborde de ríos Aragua y Chiquito en Monagas

El gobernador de la entidad, Ernesto Luna precisó que la crecida de los ríos Aragua y Chiquito perjudicó a más de 24 familias.
Al Dia

República Dominicana eleva a once las provincias en alerta por efectos del huracán Erin

Las provincias en alerta son: La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Montecristi, así como Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Al Dia

Huracán Erin alcanza categoría 5 con vientos de más de 250 kilómetros por hora

El ciclón, que ganó fuerza y se encontraba a unos 170 kilómetros al noreste de Anguila y a 375 kilómetros de Puerto Rico
Al Dia

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la "peor pesadilla de los narcos"

Estas aeronaves, fabricadas por Boeing y conocidas como la "peor pesadilla de los narcos", tienen como objetivo interceptar el tráfico de cocaína.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025