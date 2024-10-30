Asesinaron a balazos a un periodista mexicano minutos después de su transmisión en vivo

El periodista mexicano Mauricio Cruz Solís fue asesinado a balazos la noche del martes en el centro de la ciudad de Uruapan, estado de Michoacán, minutos después de su transmisión en vivo y una entrevista con el alcalde local, informa La Voz de Michoacán.

Cruz comenzó su transmisión en vivo alrededor de las 21:15 (hora local) para su plataforma ‘Minuto x Minuto’ sobre un incendio ocurrido en el Mercado Tariácuri.

Asimismo, el periodista entrevistó al alcalde Carlos Manzo sobre las consecuencias del fuego que dejó al menos 66 locales comerciales afectados, según Milenio. El presidente municipal comentó que se aplicará una inversión de 10 millones de pesos para rehabilitar el mercado.

Poco antes de las 22:00 horas, el reportero fue blanco de un ataque con arma de fuego y murió en el lugar, mientras que una segunda persona que caminaba por la zona resultó herida, comunicó la Fiscalía General de Michoacán.

"En apego al protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, la Fiscalía emprendió los actos de investigación que conduzcan al esclarecimiento de los hechos", reza el comunicado.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, lamentó la muerte del periodista. "El Gobierno de Michoacán condena el homicidio del comunicador Mauricio Solís ocurrido la noche de este martes en Uruapan", escribió el funcionario en su cuenta oficial de X. "Se ha implementado un operativo coordinado entre distintas instituciones para dar con los agresores y llevarlos ante las autoridades correspondientes", añadió.

Noticia al Día/RT