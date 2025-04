Asesinaron a dos monjas en Haití: Atribuyen responsabilidad a bandas armadas

Dos religiosas de la Orden de Santa Teresa, Evanette Onezaire y Jeanne Voltaire, fueron asesinadas a inicios de esta semana en Mirebalais en el departamento Centro de Haití, confirmó el arzobispo Max Leroy Mésidor.

Se sospecha que las monjas fueron tiroteadas por miembros de bandas armadas. Las hermanas trabajaban en la Escuela Nacional de Mierebalais, y se habían refugiado en una casa junto a una niña, cuyo paradero se desconoce.

La coalición de las principales bandas del país lanzó una violenta ofensiva en respuesta al intento del gobierno de transición de recuperar el control de la nación caribeña. Las bandas atacan desde lunes la pequeña ciudad de Mirebalais, a 60 kilómetros de la capital Puerto Príncipe. Asaltaron la prisión y liberando al más de 500 reclusos. La población, presa del pánico, huyó de la ciudad, buscando refugio en los pueblos vecinos.

El arzobispo Leroy Mésidor escribió en un mensaje: “Vivimos uno de los peores momentos de nuestra historia como pueblo”, y expresó su “cercanía espiritual y apoyo moral” a todos, en particular a “quienes son víctimas directas de toda esta violencia”. Afirmó que no tiene palabras para describir lo que está sucediendo actualmente en Puerto Príncipe y alrededores: “Es una realidad increíble […] las comunidades religiosas han sido desplazadas, las escuelas han sido cerradas, las monjas ancianas y enfermas han tenido que ser evacuadas en plena noche”.

En este contexto, miles de personas se manifestaron este miércoles en la capital ante el aumento de los ataques de las bandas, exigiendo a las autoridades medidas para hacer frente a la creciente ola de violencia. En las protestas participaron desplazados que viven en campamentos de la capital tras haber tenido que abandonar sus hogares. La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud cuando llegó a su destino, la sede del Consejo Presidencial de Transición (CPT) y del gobierno provisional.

En un reportaje, el periódico The New York Times recordó que en el país no se fabrican armas y su envío es ilegal, pero a las bandas que aterrorizan la capital del país, Puerto Príncipe, parece nunca faltarles. La ONU calcula que en Haití circulan ilegalmente entre 270.000 y 500.000 armas de fuego, y el 90% de estas armas se traficó desde Florida.

