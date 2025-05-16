Un creador de contenido y propietario de una página de Internet dedicada a la información ciudadana fue asesinado a tiros en Acapulco la noche del jueves, según informan medios locales.

El hombre, de 39 años, identificado como José Carlos González Herrera, alias ‘El Guerrero Fénix’, administraba la página ‘Fénix Opinión Ciudadana’, fue asesinado a tiros mientras se encontraba el interior de su auto.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 en el centro de Acapulco, según los primeros informes, cuando varios sujetos armados interceptaron su vehículo y abrieron fuego en su contra, causándole la muerte en el lugar de los hechos, a pesar de la pronta llegada de los servicios de emergencia.

Posteriormente, las autoridades acudieron a la escena del crimen para acordonar la zona, mientras los Servicios Periciales de la Fiscalía General del estado de Guerrero comenzaron las primeras investigaciones y el traslado del cuerpo a los servicios forenses.

González Herrera ya había sido víctima de un ataque a tiros, el 15 de junio de 2024, tras realizar una transmisión en vivo de un incendio en un mercado de Acapulco.

Este caso ocurre días después del asesinato de Valeria Márquez, influencer y modelo de 23 años, quien fue ejecutada durante una transmisión en vivo en su local de estética en Jalisco.

Noticia al Día/RT