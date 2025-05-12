Asesinaron a tiros una candidata a alcalde en México en plena caravana

La candidata del partido Morena a la alcaldía de Texistepec, Veracruz, Yesenia Lara, fue asesinada el domingo 11 de mayo, por un grupo armado tras un acto de campaña, informa La Jornada.

Los videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas en una caravana cuando en un momento se escuchan disparos, provocando pánico entre los presentes. Tres personas resultaron heridas.

Es el segundo homicidio de un candidato de Morena en Veracruz durante este proceso electoral. El 29 de abril fue asesinado el candidato a la alcaldía de Coxquihui, Germán Anuar Valencia Delgado.

Noticia al Día/RT/la Jornada